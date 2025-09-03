◇パ・リーグ ソフトバンク2-1オリックス（2025年9月2日 みずほペイペイ）

右中間への打球をセンターから猛スピードで追いかけてダイビングキャッチ。見事にグラブに収めると、ソフトバンク・周東は会心の笑みを浮かべて両手を突き上げた。

「抜かれたら2点だったので行くしかない。そこの割り切りもよくできたなと思います。連敗で来ていて9回で勝ちきらないといけないゲームだった。今年一番（のプレー）かなという感じですね」

8回に今宮のタイムリーで勝ち越し、2―1で迎えた9回だった。守護神・杉山が2死一、三塁のピンチを迎える。打席の代打・西野が初球の直球を捉えた。抜けていれば2者生還で逆転されてもおかしくない場面だった。右翼を守っていた牧原大が思わず抱きつく。杉山もホッとした表情で天を見上げた。

足の速さだけではない。何より入念な準備が生んだビッグプレーだった。ベンチで高谷バッテリーコーチと西野の打球傾向の話をして備えていた。小久保監督は「本当のプロのプレーだなと思いました。ベンチにいる時から9回に誰が代打で出てくるかを準備した上で行っている。それがなければ追いついてないですよ」と称えた。

9月は昨年までの2シーズンで打率3割超とバットで快音を響かせてきた「9月男」の周東が、守備でチームに白星をもたらした。