¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÃË»ÒÂåÉ½¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¥á¥À¥ë¤Ø·ëÂ«¿¼¤á¤¿¡ÖÃÏ¹ö¤Î¹ç½É¡×¡õ¹â¶¶ÍõÈ¯°Æ¡Ö²Ö²Ð¥¿¥¤¥à¡×
¡¡°ÛÎã¤ÎÄ¾ÃÌÈ½¤ÇÄº¾å·èÀï¤ØÃÄ·ë¤À¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£±£²Æü³«Ëë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬£²Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£µ°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±£±£µ°Ì¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ë£³¡½£°¤Ç²÷¾¡¡£ÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âè£´¥»¥Ã¥È¤â£²£µ¡½£±£µ¤ÇÀ©¤·¤¿¡££µ£±Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¡¢¹¶¼é¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦¹â¶¶Íõ¡Ê£²£´¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¹ö¤Î¹ç½É»þ¤Ëà²Ö²Ð¥¿¥¤¥àá¤ò´ë²è¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ë£²£´ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¹â¶¶¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁ°¤Ë¡¢±Ô¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¤¤¿¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¹¶·â¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿£±£µÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÁ°¤ÇÃÂÀ¸Æü¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÁÔ¹Ô»î¹çÁ°¤Î£¸·î£±£±¡Á£±£·Æü¤Ë¤Ï¼¯»ùÅç¡¦»§ËàÀîÆâ»Ô¤ÇÃÏ¹ö¤Î¹ç½É¤ò´º¹Ô¡£¥ª¥Õ¤Ï£±Æü¤â¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤ÎÁª¼ê¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤Û¤É¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¹â¶¶¤â¡Ö£·Æü´ÖÏ¢Â³¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»À¸°ÊÍè¤«¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ø¥È¥Ø¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·ëÂ«¤Ï°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬ÄÒ¤±¤Î£·Æü´Ö¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢Æ¬¤â¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿´µ»ÂÎ¤ò¸Â³¦¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³ÆÁª¼ê¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿ôÂ¿¤¯½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡Ö¥Ð¥ì¡¼¤Î´¶³Ð¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦ÃÄ·ëÎÏ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡Ê¥í¥é¥ó¡Ë¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡×¤È°ì¤Ä¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶¤Ï¥³¡¼¥È³°¤Ç¤â¥à¡¼¥É¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£»§ËàÀîÆâ»Ô¤Ç¤Î¹ç½É¤Ï¡¢£¶£°Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¶å½£¶þ»Ø¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡ÖÀîÆâÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡ÊÆ±£±£¶Æü¡Ë¤ÈÆüÄø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¹â¶¶¤Ï¡Ö¹ç½É¤â£¶ÆüÌÜ¤Ç¤ß¤ó¤ÊÈè¤ì¤Æ¤¯¤ëº¢¤À¤·¡¢¥ª¥Õ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¬¤Æ¤é²Ö²Ð¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¶¨²ñ¤ÎÆîÉôÀµ»Ê¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ÎÇ®°Õ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿ÆîÉô¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¤é¤Î·×¤é¤¤¤â¤¢¤ê¡¢ÅöÆü¤Ï¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤ÀÊ¤Ç£±»þ´Ö¤Û¤É²Ö²Ð¤ò´®Ç½¡£¼«¤é¤Î¸ò¾Ä¤ÇÌþ¤ä¤·¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÍè¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢£±£±¿Í¤¯¤é¤¤¤ÏÍè¤¿¤«¤Ê¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ß¤ó¤Ê¡Ê²Ö²Ð¤Ë¡Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡£··î¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ËÇÔÀï¡£¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤Ï²ù¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡£³Î¤«¤Ê¼«¿®¤ò¶»¤Ë¡¢ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£