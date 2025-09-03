アメリカのトランプ政権が不法移民摘発をめぐる抗議デモに対応するためロサンゼルスに州兵と海兵隊を派遣したことについて、カリフォルニア州の連邦地裁は2日、違法との判断を示しました。

トランプ大統領はことし6月、不法移民摘発の抗議デモに対応するため、州兵4000人と海兵隊700人をロサンゼルスに派遣しました。

カリフォルニア州の連邦地裁は2日、兵士らを派遣したことについて、国内の法執行に用いることを禁じた法律に違反すると判断しました。

判決では「抗議デモが発生し一部は暴力行為に及んだ」としつつも、「反乱は発生しておらず治安当局が対応できない状況ではなかった」と指摘しています。

ロサンゼルスにはいまだに州兵300人が配備されていますが、連邦地裁は今月12日正午以降、州兵によるパトロールや暴動制圧などの活動を停止するよう命じています。

アメリカメディアによりますと、政権は控訴する可能性が高いとしています。

一方、トランプ氏はロサンゼルスと同様に首都・ワシントンにも州兵を派遣していますが、近く、シカゴにも派遣する意向を示しています。