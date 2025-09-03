

（2021年撮影：梅谷秀司）

サントリーホールディングスは9月2日、新浪剛史会長が辞任したと発表した。報道によれば、警察が同氏の購入したサプリメントを端緒に捜査を進め、住居捜索や尿検査を実施したとされる。サプリメントには大麻に含有される違法成分「THC」が含まれている可能性があるという。

報道によると、家宅捜索でサプリメントは見つかっていないという。さらに、簡易尿検査も陰性だったとのことだ。

THC入り「サプリ」とは何か

THC（Δ9-テトラヒドロカンナビノール）は大麻の主要な精神活性成分であり、日本では大麻取締法に基づき厳格に規制されてきた。

一方、大麻にはCBD（カンナビジオール）という成分もあるが、これは精神活性作用を持たないことから、2023年の法改正以降は規制緩和され、いわゆる「医療大麻」として医療用に使用が認められることとなった。また、サプリ、オイル、化粧品などとしても流通が認められ、広がりを見せている。

ただし、それには製品にTHCが混入していないことが条件で、厳格な上限値が定められており、それを超えると「麻薬」として違法な取り扱いとなる。

ここで注意すべきことは、海外から輸入されたり持ち込まれたりした「グミ」「オイル」「カプセル」などの形態では、その外形から成分の正確な含有量を消費者が確認できない点にある。

本人が適法なCBD製品として購入したつもりでも、THCが規定値を超えて混入していた場合、日本では違法薬物の所持・使用に直結する。そのため、厚生労働省も「残留THCが基準値を超える製品が確認されている」と注意を呼びかけている。

このように、「サプリ」などと呼ばれる大麻由来の製品は、「適法」「無害」などという触れ込みであっても、実際には違法成分を含む可能性がある「見えないリスク」を抱えているのだ。

大麻規制の変化─使用罪の導入と成分規制

日本は長らく大麻取締法に基づき、大麻の「所持・栽培・譲渡」を罰則対象としてきた。その一方で、大麻の「使用」については罰則規定がなかった。

これは、大麻は現代でも神社の注連縄、相撲の化粧まわしなど神事に用いられており、認可を受けた栽培農家などが栽培の過程で大麻から蒸散する成分を吸入することが「大麻使用」とならないようにとのことだと言われている。

また、以前は部位規制といって、大麻草の葉、花穂などが規制対象で、種子などは対象ではなかった。たとえば、七味唐辛子には大麻の種子が入っているものもある。

しかし、こうした規制が2023年の法改正により大きく変化した。改正後は大麻を麻薬および向精神薬取締法の枠組みに組み込み、「使用罪」が新設された。

さらに、部位規制から成分規制となって、CBDは使用が認められることになったものの、THCは依然として厳しい規制下に置かれた。加えて、2024年からはTHC残留基準が本格施行され、CBD製品であっても基準値を超えた場合には違法と判断される仕組みが整えられた。

ここ数年、いわゆる「大麻グミ」による健康被害や救急搬送が相次ぎ、厚労省や消費者庁が注意喚起を繰り返している。SNSや国際的なネット販売を通じて、匿名かつ容易に購入できることがその大きな原因の1つだ。

従来の違法薬物は「売人が密売している」というイメージが強かったが、現在は通販で買える「健康サプリ」や「お菓子」として偽装されて流通しているものがある。

サプリやグミ化する違法薬物

心理的には、「グミ」「サプリ」といった呼称が与える「無害性の錯覚」が、使用へのハードルを大きく下げる。薬物使用に対する恐怖や罪悪感よりも、「リラックスできる」「睡眠に良い」という宣伝文句が強調されることで、若者を中心にリスク認知が鈍化している。

実際、検挙データを見ると、大麻事犯は増加傾向にあり、若年層（20代以下）が85.1％を占めている。

今回の事例が特異なのは、捜査対象となったのが若年層ではなく、日本を代表する大企業のトップだった点にある。

本人は違法性の認識がなかったと述べており、詳しくは捜査の結果を待たないとわからないが、本人が供述しているように、CBDとTHCの境界は一般の人々にとってはまずわからない。購入したものが、海外では違法ではなくても、日本では違法な成分が含まれていたということも十分にありうる。

そして、いくら本人には違法性の認識がなくても、また違法な薬物を摂取していなくても、やはり経済界トップの薬物関連疑惑は、企業のガバナンスや社会的信頼に直結する。

したがって、単純なことだが、製造元のよくわからない大麻製品や「サプリ」などは、どんな宣伝文句がついていようとも、安易に購入したり摂取したりしないということだ。

一般人が巻き込まれるリスクが増大

これまで日本社会では、大麻や違法薬物は「一部の若者や不良層の問題」として扱われがちだった。しかし今回のケースは、そのリスクが身近なところに潜んでいること、そして自分が知らずにそれに巻き込まれるかもしれないことを浮き彫りにした。

成分規制の時代においては、知らずに違法性のあるものを所持や使用をしていても、「知らなかった」「CBDだと思った」では済まされない。そこには法的リスクだけではなく、健康を損なってしまうリスクもあることを再認識する必要があるだろう。

（原田 隆之 ： 筑波大学教授）