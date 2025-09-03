きのこ3000円分？ “推し優待株”の中身とは

元消防士が株式投資で築いた資産は、なんと8億円！ 三重県在住の専業投資家・かんち。49歳で早期退職してからというもの、生活費のすべてを株の配当金でまかなっている。その配当金の総額は、なんと年間2000万円超え。高配当株と株主優待株を組み合わせた「買ったらほとんど売らない」という手間のかからない“ほったらかし投資術”は、初心者の新NISAにも参考になる。「その投資術を知りたい！」と、長年著作の刊行を期待されていたものの、すべて断ってきた投資歴40年のベテランが、初めて著した話題の書『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。

オススメの株主優待株

オススメの株主優待株を紹介します。長年の投資経験から、「いまならこの株がいい」と思って選んだ銘柄です。

まだ経験の浅い投資初心者でなくても、投資先の銘柄選びに迷うことがあるでしょう。拙著『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』（ダイヤモンド社）のPART1でお伝えしている「5つのステップ」で投資先候補を絞り込んだとしても、最後の決断をためらうケースがあるかもしれません。

そこで、株主優待株のなかから、具体的なオススメ銘柄を紹介します。

ユキグニファクトリー（1375）

株価上昇を期待しない優待株

まいたけやしめじなどきのこ生産大手

［東証］プライム ［株価］1101円 ［最低購入額］約11万100円 ［配当利回り］1.45％

PER（株価収益率）21.85倍 PBR（株価純資産倍率）3.91倍

かんちのひと言コメント

まいたけやエリンギ、ぶなしめじなどきのこの生産・販売のトップメーカーです。原料高が響き営業利益が伸びず、株価も右肩下がりになっています。ただ100株持っているだけで3000円分のきのこや関連商品が送られてきますから、相当な量になります。きのこ好きにはたまりません。

※株主優待の詳細は、同社HP（株主優待）にてご確認ください。

ヤマウラ（1780）

株価上昇を期待しない優待株

創業100年を超える長野県の建設会社

［東証］プライム ［株価］1404円 ［最低購入額］約14万400円 ［配当利回り］1.85％

PER（株価収益率）8.47倍 PBR（株価純資産倍率）1.13倍

かんちのひと言コメント

建設業とエンジニアリング事業の2本柱を強みとし、おもに長野県で事業を展開する建設会社です。地元を愛する企業らしく、優待は長野県内の企業の商品から選べます。ほぼグルメ商品で占められていますが、なかなか目にすることがないような商品も多く、満足度が高いです。

※株主優待の詳細は、同社HP（株主優待について）にてご確認ください。

●「配当利回り」などの指標は、2025年8月24日時点の参考値です。

● 売上高・営業利益のグラフは『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』刊行時のものです。

● 投資は自己責任で行ってください。本稿をもとにした損害等について、出版社・著者は一切の責任を負いません。

● 実際の取引に関することは、取引先の金融機関や証券会社にお問い合わせください。

※本稿は、『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。