µÈ±Ê¾®É´¹ç¡¡½é¤Î¥Æ¥ìÅì¤Ç¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¡¡ÃÓ¾å¾´»á¤È¾¼ÏÂ¸µÇ¯¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¶½Ê³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½é½Ð±é¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÃÓ¾å¾´¡ßµÈ±Ê¾®É´¹ç¡¡¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¡Ê28Æü¸å6¡¦30¡Ë¤Ç¡¢ÃÓ¾å¾´»á¤È¾¼ÏÂ¸µÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Þ¤Ç100Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤ÎÌÜÀþ¤ò¸ò¤¨¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤ì¤ÇÌ±Êü¥¡¼¶ÉÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÃÓ¾å¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÎÙ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤äÃÎ¼±¤ò¸ý¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µÈ±Ê¤Ï1957Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£64Ç¯³«¶É¤Î¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë°ìÅÙÆÃÈÖ¤Î¸ì¤ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜ³Ê½Ð±é¤Ë¤Ï±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÃÓ¾å»á¤ÈÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ç½Ð±é¤¬¼Â¸½¡£ÃÓ¾å»á¤Ï¡Ö»êÊ¡¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤äÈ¿¹üÀº¿À¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£