¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬´ØÀÇÀ¯ºö¤Ç¾·¤¤¤¿¡ÖÂç¼ººö¡× Ãæ¹ñ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¡Ä¥í¥·¥¢¤ÏàÂ°¹ñ²½á¤È±ÑÊóÆ»
¡¡Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï£²Æü¡¢ËÌµþ¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢£¸·î£³£±Æü¤«¤é¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÃæÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ£³Æü¤Ë¤Ï¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø£¸£°Ç¯µÇ°Æü¤ò½Ë¤·¤ÆÅ·°ÂÌç¹¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î·ëÂ«¤ò¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ï£µ·î¤Ë¥â¥¹¥¯¥ï¤ÇÂÐ¥É¥¤¥ÄÀï¾¡£¸£°Ç¯µÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ°ÊÍè¡£º£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ç½¬»á¤Ï¡¢¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø£¸£°Ç¯µÇ°Æü¤ÈÂÐ¥É¥¤¥ÄÀï¾¡£¸£°Ç¯µÇ°Æü¤Î¼°Åµ¤Ë¸ß¤¤¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀï¾¡¹ñ¤Ç¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Î¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤È¤¤¤¦Âç¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤âÆ±ÍÍ¤Î¸«²ò¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤«¤é·ÐºÑÀ©ºÛ¤µ¤ì¤Æ¸ÉÎ©¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¸¶Ìý¤òÇã¤¤Â³¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·ËÇ°×ÉÔ¶Ñ¹Õ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤È¤·¹â´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¡¢¥¤¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤Î¸¶Ìý¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¹â´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¤¤¤¦à´ØÀÇÇúÃÆá¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¹ñ¥í¥·¥¢¤ÈÄ¶Âç¹ñÃæ¹ñ¤¬·ëÂ«¤·¡¢À¤³¦°ì¤Î¿Í¸ý¤òÍÊ¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¤âÃæÏª¤È¶áÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇàÀ¤³¦ÃÏ¿Þá¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¤Î¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢½¬»á¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Î£³¿Í¤¬ÏÂ¤ä¤«¤Ë²ñÃÌ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬À¤³¦¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ÏÀ¾Â¦¤ÈÅìÂ¦¤Îà¹ñ¶áÁè¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÃÏ¿Þ¤âÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¶Ê¶Áè¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÌäÂê¤ÇÄ¹¤¤´Ö¡¢¸±°¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤¬·ÐºÑÌÌ¤Ç¼ê¤ò°®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¸¶Ìý¤òÇã¤¤Â³¤±¤ë¥¤¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬È³¤È¤·¤Æ£µ£°¡ó¤Î¹â´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ï²áµî¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤È·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Î´Ø·¸¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ËË¬Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ï£³Æü¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤³¤½»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢£¸·î£³£±Æü¤ËÃæ°õ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢½¬»á¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡×¤ÈÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¥ê¥à¥¸¥ó¤Ë¾è¤ê¡¢Ìó£±»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê°ìÂÐ°ì¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡£±£´²¯¿Í¤Î¿Í¸ý¤òÍÊ¤¹¤ëÄ¶Âç¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆÂç¹ñ¥í¥·¥¢¤¬¶ÛÌ©¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤äÀ¾Â¦½ô¹ñÈ´¤¤ÇÆÈ¼«¤Î·ÐºÑ·÷¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²Æü¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤¬ËÌµþÆþ¤ê¤·¤¿¡££³Æü¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢½¬»á¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¡¢¶â»á¤¬ÊÂ¤Ö»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÁè¤¬Ä¹°ú¤¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤¹¤ë¤Û¤ÉÃæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Ï¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ¬¤¬ÄË¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢±Ñ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ÏÀèÆü¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂ°¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁèËÖÈ¯°ÊÍè¡¢Î¾¹ñ´Ö¤ÎËÇ°×¤ÏµÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÃæ¹ñ¤Î¾ò·ï¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤ò°Â²Á¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£À©ºÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬Â¾¹ñ¤Ø¤Î¸¶ÌýÈÎÇä¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥í¥·¥¢¤ÏÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤òÂçÎÌ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¥í¥·¥¢¤ò°µÅÝ¤·¡¢¤½¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òºÇÂç¸Â¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Á°½Ò¤Î£´¤«¹ñ¤¬¶ÛÌ©¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤È¸ß³Ñ¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£