¡Ú¥Î¥¢¡ÛÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡¡Ï¢ÇÆÁÀ¤¦£Î¡Ý£±Á°¤Ë¡ÄOZAWA¤Ø¤Î¼»ÅÊ¤¬ÇÜÂ®¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¡Öµö¤»¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¡¡¼»ÅÊ¤ÎËö¤Ë¡¢²¿¤¬»Ä¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¥Î¥¢¤Îà¶¸Íð¤Î¥×¥ê¥ó¥¹á¤³¤ÈÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡Ý£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡×¡Ê£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¶»¤ÎÆâ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¤³¤Î£¸¤«·î¤Ç¤¹¤Ã¤«¤êÊý½®¤ÎÃæ¿´¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¸¡Ë¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âº£²ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇµÕ½±¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¤¤ÈÂ©´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡£Î¡Ý£±³«Ëë¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤ÆÀ¶µÜ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó£²Ï¢ÇÆ¡£¤½¤·¤ÆºÇÂ¿Í¥¾¡¡£¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÈô¤ÓÈ´¤±¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ºòÇ¯£²ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃæÅè¾¡É§¤Î»ý¤ÄºÇÂ¿Í¥¾¡µÏ¿¤ËÅþÃ£¡£Ï¢ÇÆ¤¹¤ì¤ÐµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ë£Å£Î£Ô£Á¡¢À¬Ìð³Ø¡¢º´¡¹ÌÚÍ«Î®²à¡¢Æ£ÅÄÏÂÇ·¡¢±óÆ£Å¯ºÈ¡¢¥Þ¥µËÌµÜ¡¢¥À¥¬¤È¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡£Æ±¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¹õ¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°£Ø¡×Æþ¤ê¤·¤Æà¥Á¥§¥¢¥Þ¥óá¤òÌ¾¾è¤êÀª¤¤¤¬¤¢¤ëËÌµÜ¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Éð¹ü¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¡£É½¾ð¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ç¤¹¤è¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï£Ç£È£Ã²¦ºÂÀï¤Ç£²Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¡Ö£Ï£Ú£Á£×£Á¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëàÃÏ³ÌÊÑÆ°á¤òµö¤·¡¢Êý½®¤ÎÃæ¿´¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËËÍ¤Ï£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£
¡¡º£¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Î¥¢¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤âÃæ¿´¤Ï£Ï£Ú£Á£×£Á¤À¡£¼«¤é¤ÏÃ¼¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢£¸·î£²£µÆü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÁ°Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¡ØÀ¶µÜ¿ä¤·¡Ù¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤âÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¥¸¥§¥é¥·¡¼¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡¢¤Þ¤¸¤Ç¡£¥¢¥¤¥Ä¡¢¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡Ä¡×¤È¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¶¯¤¯°®¤Ã¤¿·ý¤ò¥ï¥Ê¥ï¥Ê¤È¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¼«À©¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¥¹¤Ï¡ÖËþ°÷¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÂç²ñ¤òÄù¤á¤Æ¡Ä¡£ÃÄÂÎ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬¾ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò¥¢¥¤¥Ä¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤é¤ì¤Æ¡Ä¡£¥¯¥½¡ª¡×¤È¼»ÅÊ¿´¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢ºÇ¶á¤Ç°ìÈÖ¥á¥é¥á¥é¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£µö¤»¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È¶¸Íð¤ÎÌÜ¤ÇÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢£¹·î£²£³Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡£²ø¿Í¤È¥×¥ê¥ó¥¹¤ÏºÆ¤Ó¤½¤³¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£