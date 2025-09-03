“メイショウ”の冠名で長く日本競馬界を支えてきた馬主で、（株）きしろ代表取締役会長の松本好雄（まつもと・よしお）さんが８月２９日未明に膵臓がんのために死去したことが２日、分かった。ＪＲＡが発表した。８７歳だった。葬儀・告別式はすでに近親者のみで執り行われ、後日お別れの会を行う予定。先月２３日に個人馬主として初のＪＲＡ通算２０００勝という大記録を達成したばかり。０６年ダービー馬メイショウサムソンなど、数々の個性派とともに歩み続けた半世紀超える馬主人生。武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝ら関係者からは、悲しみの声が寄せられた。

公私に渡って親密な関係だった石橋師は「信じたくないというのが本当だけど、残念というか、うまく言葉が見つかりません」と悲しみに暮れながら、胸の内を明かした。

ジョッキー時代には『青、桃襷、桃袖』の勝負服で数多くの白星をマーク。０６年にはメイショウサムソンで皐月賞、ダービーを勝利して牡馬クラシック２冠を達成し、翌年には天皇賞・春を制覇。引退間際の１３年１月にメイショウツバクロで騎手として最後の勝利を挙げると、今度は調教師として、ツバクロの５番子であるメイショウタバルで今年６月の宝塚記念を制した。

師は「個人的に乗り役の時から世話になりっぱなしで。全て心に残っています。もう少し恩返ししたかったなと思いますね」と神妙な面持ち。「食事会に招待された時も周りに気を使う優しい方でした。それだけの方でしたから、今はゆっくり休んでください。全てに貢献したのではと思いますし、僕らも頑張って、その活躍を見守ってくれていればと思います」と偉大な故人をしのんだ。