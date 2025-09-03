【台風情報】「台風15号」に発達か 「台風のたまご」熱帯低気圧が沖縄地方の南東に発生 3日～4日は沖縄・九州地方は警戒を 今後の進路はどうなる？【台風いつどこへ？今後16日間の天気予想シミュレーション 3日午前6時更新】
熱帯低気圧が発生 24時間以内に台風になる見込み
気象庁は、昨夜（9月2日）熱帯低気圧が発生したと発表しました。今後２４時間以内に、台風に発達する見込みとしています。
【画像を見る】予想進路図＆全国各地の「今後16日間」の天気シミュレーション
きょう（３日）午前３時には日本の南にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいます。
中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。
今後の予想進路は【画像①】の通りです。
今後の進路はどうなる？
熱帯低気圧の中心は、
きょう（３日）午後３時には南大東島の北約５０キロ
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１５メートル、
最大瞬間風速は２３メートル
熱帯低気圧は、その後台風となる見込みで、
あす（４日）午前３時には奄美市の東約９０キロ
中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あさって（５日）午前３時には西日本
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
６日午前３時には日本の東
中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
が予想されます。
3日～4日 沖縄・九州地方は大雨などに警戒・注意を
熱帯低気圧や台風に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となるため、雷を伴った激しい雨の降る見込みです。
［雨の予想］
３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
九州南部・奄美地方 １００ミリ
その後、４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
九州南部 １２０ミリ
となる見込みです。
［風の予想］
３日から４日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）
九州南部・奄美地方 １８メートル （２５メートル）
［波の予想］
３日から４日にかけて予想される波の高さ
九州南部・奄美地方 ３メートル うねりを伴う
沖縄地方 ３メートル うねりを伴う
［防災事項］
九州南部・奄美地方では４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では４日にかけて、落雷や突風に注意してください。
全国各地の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の情報に注意してください。