¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ï£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£¾ì½ê¤ÏÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ÈË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Û¤«¡¢´ØÏÆ¼ãÎ´·Ê¡Ê£³£°¡á¹Ó¼®¡Ë¤¬Âç´Ø¼è¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¸µÂç´Ø¶×¾©µÆ¤Î½¨¥Î»³¿ÆÊý¡Ê£´£±¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¤¬¤Ö¤ê¥È¡¼¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¿³È½¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤·¤¿£¸·î¤Î²Æ½ä¶È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¡£ÍÎÏÎÏ»Î¤ÎÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢½©¾ì½ê¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡Ú½¨¥Î»³¿ÆÊý¡¦¤¬¤Ö¤ê¥È¡¼¥¯¡ÛÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡£¸·î¤Î²Æ½ä¶È¤Ë¤Ï¡¢»ä¤â¿³È½Éô¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ»Î¤Ï²Æ¾ì¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½ä¶È¤Î·Î¸Å¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤â¼ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£¤³¤Î£±¤«·î´Ö¤Ï¡¢»ä¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é³ÆÎÏ»Î¤Î·Î¸Å¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½©¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÃÏÎÏ¤Ç¾¡¤ëÂç¤ÎÎ¤¤¬ËÜÌ¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²Æ½ä¶È¤Î·Î¸ÅÆâÍÆ¤Ï¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£ÁêËÐ¤ò¼è¤ëÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢·Ú¤á¤Î´ðÁÃ±¿Æ°¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç¶»¤ò½Ð¤·¤Æ½ª¤ï¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²£¹Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤ÎÏ»Î¡£»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ëµ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤¬Æ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Î¤³¤í¤Ï¡¢½ä¶È¤Î·Î¸Å¤Ç¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î»Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢»õ¤¬¤æ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Àè¾ì½ê¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢¿·²£¹Ë¤Ç£±£±¾¡¤È°ìÄê¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢£´¸Ä¤Î¶âÀ±¤òÇÛµë¤·¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤Æ»òÇÕ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤Î¥«¥®¤Ï¡¢³Ê²¼¤Ø¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¡£¤½¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤Ã¤È¥¬¥ó¥¬¥ó·Î¸Å¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢²Æ½ä¶È¤Ç³ÆÃÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤òÈ©¤Ç¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃÏ¸µ¡¦ÀÐÀî¤Î½ä¶È¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤ÎÅØÎÏ¼¡Âè¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ëÎÏ»Î¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Î¸Å¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏÀè¾ì½ê¤Î¥±¥¬¡Êº¸Â¿Æ»Ø¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç²Æ½ä¶È¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¤Î»²²Ã¤Ç¤·¤¿¡£¹çÎ®Ä¾¸å¤ÏÀºÎÏÅª¤Ë·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¸åÈ¾¤Ïº¸¸ª¤òÄË¤á¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤âÅö½é¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ä´À°¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£½éÆü¤Þ¤Ç»Ä¤ê£²½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤½¤³¤¬ËÜÈÖ¤ÎÀ®ÀÓ¤òº¸±¦¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Æ½ä¶È¤Î·Î¸Å¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢º£¾ì½ê¤ÇÂç´Ø¼è¤ê¤ËÄ©¤à¼ãÎ´·Ê¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Î¸Å¤ÎÈÖ¿ô¤³¤½Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢°ìÈÖ°ìÈÖ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ý¤ÁÌ£¤Î²¼¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤¹¶¤á¤òÅ°Äì¤·¤Æ¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ÏÁ´¤¯¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¤Ë¤Ê¤ë»ñ¼Á¤Ï½½Ê¬¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ë¤âµó¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤ÎÎÏ»Î¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ê¤ÎÁðÌî¤ÈÇìºùË²¤¬²Æ½ä¶È¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë·Î¸Å¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Àè¾ì½ê¤ÏÁðÌî¤¬¿·ÆþËë¤Ç´ºÆ®¾Þ¡¢ÇìºùË²¤âÂç¤ÎÎ¤¤«¤é¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¼ã¤¤ÎÏ»Î¤¬Ãå¼Â¤ËÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¾ì½ê¤Ç¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¾å°Ì¿Ø¤È¼ã¼ê¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ë¤â¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¡ª