“メイショウ”の冠名で長く日本競馬界を支えてきた馬主で、（株）きしろ代表取締役会長の松本好雄（まつもと・よしお）さんが８月２９日未明に膵臓がんのために死去したことが２日、分かった。ＪＲＡが発表した。８７歳だった。葬儀・告別式はすでに近親者のみで執り行われ、後日お別れの会を行う予定。先月２３日に個人馬主として初のＪＲＡ通算２０００勝という大記録を達成したばかり。０６年ダービー馬メイショウサムソンなど、数々の個性派とともに歩み続けた半世紀超える馬主人生。武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝ら関係者からは、悲しみの声が寄せられた。

松本会長が主催していた毎年恒例の忘年会がある。開催地は（株）きしろ本社にある会長室の上の階。招かれた栗東の調教師ら関係者は、滋賀県から兵庫県明石市まで貸切バスで移動する。

「５０人くらい集まってくれるんです。うちの人間もいるから６０人は超えるんですよ。部屋が狭くて申し訳ないんだけど、欠席は毎年多くても１人か２人でね。ありがたいし、うれしいことです」

人との縁もあって馬主となり半世紀以上。馬を通じ、数多くの人とつながってきて今がある。「人がいて、馬がいて、そしてまた人がいる」。会長の座右の銘そのもので、人柄が伝わってきた。

一緒に食事をさせてもらったのも忘れられない。大きな氷が一つ入ったグラスと別でお酒を注文。自ら少しずつ注ぎ、塊を溶かしながら飲むスタイルが最高に格好良かった。取れたての海産物に舌鼓を打ち、「明石は海が近くて魚が美味しいんですよ」と語る姿は地元への愛にあふれていた。馬名につける冠名の由来の一つが「明（メイ）石の松（ショウ）本」。同じ兵庫県出身の私には、故郷を大切に思う会長の背中が誇らしく映った。

今年４月。そんな明石市出身の元プロ野球選手で、３２０勝投手の小山正明さんが天国に旅立った。デイリースポーツ評論家でもあった大投手の訃報。親交があった会長は後日、「近くに来られた際はぜひうちに寄ってください。ゆっくり小山さんの話をしましょう」と声を掛けてくださった。今はただ、応じられなかった自分を悔やむばかりだ。（デイリースポーツ・大西修平）