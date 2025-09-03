【ちはやふる−めぐり− 第9話】梅園メンバーの前に思いがけない人物現れる
【モデルプレス＝2025/09/03】女優の當真あみが主演を務める日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）の第9話が、2日に放送される。
本作は、末次由紀氏によるシリーズ累計発行部数2,900万部を超えるヒット漫画「ちはやふる」を原作とした映画「ちはやふる−上の句−」「同−下の句−」「同−結び−」の10年後の世界を描く、令和の高校生たちが青春をかけて競技かるたに挑むドラマオリジナルストーリー。物語の舞台となる梅園高校の競技かるた部は部員が少なく、廃部寸前。そこで、高校2年生の幽霊部員・藍沢めぐる（當真）が、新たに顧問となった大江奏（上白石萌音）と出会い、運命が大きく動き出す。
東京都予選1回戦で宿敵・瑞沢に敗れた藍沢めぐる（當真あみ）たち梅園かるた部は、敗者復活トーナメントを勝ち上がり、第2代表を決める最終予選に進出。一方、まさかの優勝を逃した王者・瑞沢も、敗者復活戦を勝って最終予選へ。全国大会への最後の切符は、梅園、瑞沢、北央、アドレの4校で争うことに…。
3週間後の大一番に向け、最後の追い込みをかける梅園。予選で右手の古傷が再発してしまった白野風希（齋藤潤）は、左手一本でかるたをとるべく、瑞沢OB・真島太一（野村周平）のもとで猛特訓を開始。風希の練習につきっきりで付き合うめぐるは、塔子（内田有紀）と進（要潤）に「お願い、今だけ塾を休ませて」。残り3週間、かるたに全集中したいめぐるを、進と塔子も「やってやれ、めぐる！」と全力でサポート。
一方、背水の陣で最終予選に臨む瑞沢のエース・折江懸心（藤原大祐）は、名人・綿谷新（新田真剣佑）に指導を仰ぐ。「懸心は強いけど、団体戦で怖い相手ではない」と言う新。「団体戦で本当に怖い相手は、かるたが強いだけじゃない。仲間ごと強くしていくんや」。その言葉を聞いた懸心は、めぐるの顔を思い浮かべ…。もっと強くなるために、新と練習を重ねる懸心。太一と猛特訓する風希。風希VS懸心の戦いは、まるで太一VS新の代理戦争。
そんな中、めぐるのかるたを見ていた太一が「藍沢さんのかるた、独特で面白いね」。読まれた札と残った札から、次に読まれる可能性の高い方を見極めて手を出すめぐる。そんなめぐるの性格を見抜いた太一は「藍沢さん、かるたの考え方、ちょっと変えてみない？」と秘策をアドバイス。そして運命の最終予選前日、梅園メンバーの前に、思いがけない人物が現れて――。
全国への切符はラスト1枚。後がない梅園、御三家相手に大番狂わせを起こせるか？
