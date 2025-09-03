巨人４―１ヤクルト（セ・リーグ＝２日）――巨人は四回に中山のソロで追いつき、五回に押し出し四球で勝ち越した。

戸郷が６回１失点で５勝目をマーク。ヤクルトは好機であと１本が出なかった。

オフから体作り

巨人の劣勢の流れを変えたのは、特大の同点アーチを描いた中山だった。

１点を追う四回二死走者なし。奥川が投じた高めの１５０キロを思い切り良く振り抜いた。右翼５階席下の壁を直撃する６号ソロに、「大きな当たりを打てるゾーンを待って、そこに球がきた。いい形で打てた」と納得の表情だ。

たくましくなった体つきは、シーズン終盤に入っても全く変わらない。だから、打球も遠くまで飛んだ。この一発で振り出しに戻した巨人は、五回に押し出し四球で勝ち越し、八回には泉口の２点三塁打で突き放した。

夏場になると体重を減らし、パフォーマンスの質を落とす選手も少なくないが、中山はオフの時期から体作りに力を注いだ。「シーズン中も少しずつトレーニングを重ねて、体も徐々に成長している」。食事への意識も高まっているようで、球団の栄養士は「試合前にずばぬけて多い量を食べられる。オフに増やした体重を年間を通して維持すれば、打撃にもつながると分かっている」と感心する。

８月下旬から本職ではない右翼で出場を続けている。８月３１日の阪神戦では風にあおられた飛球に目測を誤る場面もあったが、その後も起用されているのは本人が「一番の持ち味」という打撃の魅力があるからだ。

「（シーズン終盤の）こういう試合を先発で経験できていることに、すごく感謝の気持ちがある。毎試合、毎試合、がむしゃらにやりたい」と中山。チームに欠かせない戦力として、最後までシーズンを駆け抜けたい。（井上雄太）

阿部監督「すごかったよ。びっくりした」

巨人・阿部監督「（中山の本塁打は）距離も出ていたし、すごかったよ。びっくりした。（３安打の泉口は）毎打席、いい打席にしてほしい」