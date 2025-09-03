BALLISTIK BOYZ、ゴダイゴからの直接指導でLDHと縁の深い「銀河鉄道999」をバリバンドとして初演奏

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BALLISTIK BOYZの冠番組『バリバリ！バンドやろうぜ！！』9月2日放送の第5話に、ゴダイゴが登場。レジェンドバンドからの直伝指導で、LDHと関わりの深い「銀河鉄道999」をバリバンド初演奏した。

■「兎にも角にも大切なのはリズムキープだ！」（ゴダイゴ）

「銀河鉄道999」といえば、バリにとって直属の大先輩、EXILEがカバーしたことでも知られる、時代を彩った名曲。第5話のゲスト先輩は、その生みの親・ゴダイゴ！ ゴダイゴ先輩いわく「兎にも角にも大切なのはリズムキープだ！」とのこと。

ボーカル、ギター、ベース、キーボード、ドラムの各パートに分かれて、なんとゴダイゴのメンバーから直接、全パート個別指導を受け、さらに特訓後は本人たちの目の前でバンドセッションで合わせることに。しかも、バリはバンドとして曲を合わせるのはこれが初。

気になる出来栄えは、TVer、Huluで、ぜひ見逃し配信をチェックしよう。Huluでは、未公開映像も加えた特別版を配信中だ。

■次回、第6話のゲストはSHOW-YA

9月9日放送の第6話には、ゲストにSHOW-YAが登場。

カッコ良く“居続ける”ための秘訣とは？ まずは“バンドとしてカッコ良くある”ために頑張っているバリだが、それを続けていくことの難しさを学ぶ。

さらに、SHOW-YAといえば「限界LOVERS」。第6話でも本人から贅沢なパートごとの直接指導を受け、そのままスタジオでバンド演奏を披露。果たして、その成果は…？ ポテンシャルを発揮し、限界を超えられるか!?

■番組情報

日本テレビ『バリバリ！バンドやろうぜ！！』

09/09（火）24:59～25:29 ※第6話

ゲスト：SHOW-YA

※全8回放送

※TVerにて地上波放送後に見逃し配信スタート

※Huluにて地上波に収まらなかった、プライベートでの楽器練習シーンを含めた未公開映像を加えた「特別版」も配信

出演：BALLISTIK BOYZ 他

担当パート：日高竜太（Key＆Vo/「高」は、はしごだかが正式表記）、加納嘉将（Gu＆Vo）、海沼流星（Key）、深堀未来（Dr）、奥田力也（Key）、松井利樹（Ba）、砂田将宏（Gu）

■ライブステージ『バリバリ！BANDやろうぜ！！』チケット申し込み受付中

BALLISTIK BOYZが、LDHグループ初となるバンドを結成。ほぼ楽器未経験者ばかりが集まり、始まったあらたな挑戦。グループとして、個人として、さらに上を目指すため、死に物狂いで練習に励むメンバーたち。その成果を『ライブステージ「バリバリ！BANDやろうぜ！！」』で披露する。

彼らのアーティスト人生“初めて”のバンド生演奏はこのときだけ。ぜひ会場で目撃しよう。

■イベント情報

『ライブステージ「バリバリ！BANDやろうぜ！！」』

12/18（木）～12/24（水）東京・日本青年館ホール

