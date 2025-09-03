「札幌２歳Ｓ・Ｇ３」（７日、中山）

姉から弟へ−。また新たなストーリーが始まる。鮮やかに新馬戦を制したアーレムアレス。“あーちゃん”の愛称でＳＮＳでも人気を博したアーテルアストレアの半弟だ。

姉を担当し、アーレムアレスのことを“あっくん”と呼ぶ酒井助手は「もともと扱いやすくて、順調に調整できるのが強み。少しずつ良くなっているのがわかります。よく食べて、よく寝て。体もだけど、メンタルの成長が大きい」と前走後の変化を強調する。ダート重賞を３勝し４月に繁殖入りした姉と、その姿をダブらせ「ブラシをかけてあげている時、洗ってあげる時は“似てるなぁ”って思う。引退前のアーテルと今のアーレムのシルエットが似ているんです。いい体をしています」と目尻を下げた。

新馬戦はスローでも折り合い、ラスト１Ｆは１１秒３とはじけた。菱田も「お姉ちゃんも常歩（なみあし）からからいい馬だったけど、それが似ていて。レースの内容もよかった」と高く評価。火曜朝は札幌ダートを軽めに１周し、「またがった瞬間からやっぱりいい馬だなと思いました。ストレスも感じていないし、間隔があいて緩んだというのもない。雰囲気が良くて集中力も増している。レースへ向けて、また一段良くなった感覚もあります」とうなずいた。ソダシやジオグリフなどが、この２歳重賞をステップにＧ１馬へと輝いた。夢を乗せて、その血を紡ぐ。