　3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比170円安の4万2180円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2310.49円に対しては130.49円安。出来高は1万1348枚だった。

　TOPIX先物期近は3076.5ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.38ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42180　　　　　-170　　　 11348
日経225mini 　　　　　　 42185　　　　　-165　　　234838
TOPIX先物 　　　　　　　3076.5　　　　　-8.5　　　 20162
JPX日経400先物　　　　　 27605　　　　　 -80　　　　1201
グロース指数先物　　　　　 771　　　　　　-3　　　　 847
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース