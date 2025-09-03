日経225先物：3日夜間取引終値＝170円安、4万2180円
3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比170円安の4万2180円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2310.49円に対しては130.49円安。出来高は1万1348枚だった。
TOPIX先物期近は3076.5ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.38ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42180 -170 11348
日経225mini 42185 -165 234838
TOPIX先物 3076.5 -8.5 20162
JPX日経400先物 27605 -80 1201
グロース指数先物 771 -3 847
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3076.5ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.38ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42180 -170 11348
日経225mini 42185 -165 234838
TOPIX先物 3076.5 -8.5 20162
JPX日経400先物 27605 -80 1201
グロース指数先物 771 -3 847
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース