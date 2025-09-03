“メイショウ”の冠名で長く日本競馬界を支えてきた馬主で、（株）きしろ代表取締役会長の松本好雄（まつもと・よしお）さんが８月２９日未明に膵臓がんのために死去したことが２日、分かった。ＪＲＡが発表した。８７歳だった。葬儀・告別式はすでに近親者のみで執り行われ、後日お別れの会を行う予定。先月２３日に個人馬主として初のＪＲＡ通算２０００勝という大記録を達成したばかり。０６年ダービー馬メイショウサムソンなど、数々の個性派とともに歩み続けた半世紀超える馬主人生。武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝ら関係者からは、悲しみの声が寄せられた。

日本競馬界の“レジェンド”武豊も、偉大な恩人の訃報にショックを隠しきれない様子だった。「突然の悲しい知らせを耳にし、信じられない気持ちです。松本さんには父の代から公私ともにお世話になりました」と別れを惜しんだ。

松本オーナーが挙げたＪＲＡ２００２勝のうち、騎手別成績で最多となる１７３勝を、その手綱でマークした。９５年にメイショウレグナムで小倉大賞典を制したのを皮切りに、０４〜０６年にメイショウカイドウで重賞５勝、メイショウサムソンで０７年天皇賞・秋、メイショウナルトで１３年小倉記念をＶ。そして、今年６月にメイショウタバルで宝塚記念を勝利したのは記憶に新しい。

自身のＪＲＡ通算３６００勝（メイショウインロウ）、３９００勝（メイショウヴォルガ）、４０００勝（メイショウカズヒメ）と、近年はメモリアルの瞬間にも松本オーナーが立ち会うことが多かった。「松本さんご自身も個人馬主ＪＲＡ通算２０００勝という大偉業を成し遂げられ、これからも競馬の発展のためにますますご活躍いただきたいと思っていた矢先の出来事で、悲しみに堪えません。これからは松本さんの遺志を継ぎ、微力ながらも競馬の発展のために頑張っていきたいと思います」と追悼した。

メイショウレグナムなどを管理した父・武邦彦元調教師を引き合いに出し、「天国で父と共に競馬談義をしながら見守っていただければ幸いです。ご冥福をお祈りします」と哀悼の意を表した。