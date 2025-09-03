「今の携帯料金で大丈夫」と断ったら→「面白いッスね」　携帯ショップで店員に嘲笑された男性の怒り

街中でよく見かける営業イベント。気軽に参加した結果、不快な経験をすることもあるようだ。投稿を寄せた千葉県の40代男性が、「夫婦で買い物に行った時」のこと。ドラッグストアで抽選券をもらったため、某携帯電話会社の抽選会へ行ってみることに。

ところが、「抽選会とは程遠くアンケートに答えるというもの」だった。仕方なくアンケートに答えていると、携帯電話の格安プランの説明が始まった。営業に乗るつもりがなかった男性は「今の携帯料金で大丈夫だし、必要ない」と断ると、男性店員から信じられない言葉が返ってきた。

「面白いッスね」

嘲笑されたと感じるような一言だった。ただでさえ不快だが、店員の失礼な態度はまだ続く。（文：長田コウ）

「今考えたら、抽選会の名を借りた何かだったと思う」

その後、男性は店員の指示で携帯電話を操作していた。操作中にも、店員が画面を覗き込むなど、プライバシーへの配慮に欠ける行動があったようだ。当時の心境をこう明かす。

「不信感しかなかった。後で調べてみたらそこの携帯電話の支店はあまり評判が良くなかったようで…今考えたら、抽選会の名を借りた何かだったと思う」

抽選会という名ではあったものの、もしかしたら強引な勧誘イベントだったのかもしれない。少しでもおかしいと感じたら、すぐにその場から立ち去る勇気も必要だろう。

※キャリコネニュースでは「お店で失礼なことを言われた話」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/YTFRVFA1