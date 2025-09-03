何かに打ち込んでいる時、なかなか上手くできずに悩んでしまうこともあることでしょう。しかし、そんな時にそばで励ましてくれる存在がいたら、もう少し頑張ってみようかと思えるのではないでしょうか？そんなピアノ練習中の家族を励ます猫ちゃんの光景に絶賛の声が寄せられています。投稿には、「これならいくらでもピアノ頑張れそう」「こんな可愛い監督に見守られたら、練習も楽しくなりますね」と応援の声が寄せられることに。再生回数1万回を突破し、たくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：ピアノを練習する家族のそばで耳を澄ます猫→音を外した直後に見せた『優しい行動』】

ピアノを練習している家族のそばで耳を澄ませる姫乃ちゃん

Instagramアカウント『菻親(りんちか)＆姫乃』に投稿されて話題となっているのは、サイベリアンの姫乃ちゃんが家族のピアノ練習に寄り添う光景。この日、姫乃ちゃんはピアノの練習をしている家族の隣に座り、練習風景を近くで見守っていたといいます。

グランドピアノに指を滑らせ、心地の良いメロディーを奏でる家族。プロ顔負けの腕に、思わずうっとりしてしまいます。しかし、そんな熟練者でもミスはつきもの。いつものメロディーとは違う音が聞こえた瞬間、姫乃ちゃんは顔を上げて家族を見上げたのでした。

ミスをしてしまった家族を励ます監督

本来の音とは違う音が奏でられたことに気づき、顔を上げた姫乃ちゃん。演奏を隣で練習を聞いていた姫乃ちゃんは、ミスを注意するのか…と思いきや。なんと、姫乃ちゃんは「がんばって」と言うかのように、優しく鳴き声をあげたそう。

どうやら、姫乃ちゃんは褒めて伸ばすタイプのようです。

そんな可愛い応援をされたら、ますます練習に身が入りそうです。その後も、練習を続ける家族の隣に寄り添って練習に付き合う姫乃ちゃん。こんなに頼もしい監督がそばにいてくれたら、どんな練習でも楽しくなってしまうことでしょう。

練習を楽しめるように応援する菻親くん

練習している家族にそっと寄り添って応援するタイプの姫乃ちゃん。そんな姫乃ちゃんの近くには、練習中の家族を応援する姿がもうひとつあったそう。それは、サイベリアンの菻親くん。菻親くんは、家族のすぐ隣で練習を見守る姫乃ちゃんとは反対に、自由気ままにのんびりと応援をしてくれているのだとか。

練習をしている家族の後ろで耳をそばだてながら毛繕いをしたり、家族がピアノの練習をしている間、ピアノの上に乗ってお昼寝をしたり。そのリラックスした空気が、家族の緊張を解いてくれているようです。

そんな菻親くんと姫乃ちゃんの応援があれば、きっとこれからもぐんぐんとピアノの腕前が上達していくこと間違いなしでしょう。

この光景には、「こんなに可愛く励まされたら上達間違いなし」「そばで応援コールしてくれるの可愛い」「今日は姫乃ちゃんが監督ですね」と、たくさんの応援が寄せられています。

Instagramアカウント『菻親(りんちか)＆姫乃』では、そんな癒やしの光景を届けてくれる、姫乃ちゃんと菻親くんの日々が綴られています。

姫乃ちゃん、菻親くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「菻親(りんちか)＆姫乃」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。