大バズり名品キタぁああ！！【無印良品】完売前にGETしたい♡「ひんやりグッズ」

厳しい暑さはまだしばらく続きそう……。屋外で過ごす時間を少しでも快適にしたいときや、一日の疲れをバスタイムで癒やすなら【無印良品】の「ひんやりグッズ」が役に立つかも。今回は、昨年も話題になったボディミストと、ボディスクラブをご紹介します。店舗で探すときは、涼しげなブルーのパッケージを目印にしてみて。

ひと吹きで涼しくリフレッシュ

【無印良品】「ひんやりボディミスト エクストラクール」\990（税込）

公式サイトによると「天然由来成分100%にこだわった」というボディミスト。メントールが配合されており「スプレーしなじませるだけでひんやり感が続きます」とのこと。昨年の夏にSNSで話題を呼んだアイテムなので、完売する前に手に入れておきたいところです。

ストッパー付きで持ち運びも安心

@ftn_picsレポーターKaori.Fさんによると「吹きかけた直後よりも、なじんでからの方がスースーとした冷感が強く、歩いたりそよ風にあたったりするとその涼しさをより実感」したそう。ストッパー付きでこぼれにくいうえ、150ml入りとコンパクトなので持ち運びしやすいのは便利です。

お風呂が楽しみになるケア用品

【無印良品】「ボディスクラブ クールタイプ」\1,290（税込）

「コメ粉由来のスクラブが毛穴の汚れや古い角質を落とします」と公式サイトで紹介されているボディスクラブ。暑い浴室でも、メントール配合によって清涼感を感じながら肌のケアができるのは嬉しいポイント。シトラスの香りも、気分のリフレッシュをサポートしてくれそうです。

肌への負担が気になりにくいなめらかタイプ

レポーターKaori.Fさんによると「きめ細かな米粉スクラブがほどよく感じられ、やさしい肌あたり」だそう。スクラブは肌への負担が気になりがちですが、これなら使いやすいかも。「洗い上がりは、すっきりと軽やか。それでいて、手になじむようなしっとり感」とのことなので、使用後の満足度も高そうです。

【無印良品】では他にも、服の上から使えるタイプのクールミストや、メントール配合のボディシートなどひんやりグッズが複数ラインナップ。ぜひあわせてチェックしてみて。

