メイクしているように見える猫の姿が34万回表示され、猫好きさんたちから注目を浴びています。視聴者からは「ひょええどちらもかわゆい…」「反則級のかわいさ」「もうお姫様にしか見えません」などのコメントが集まっていますが、どのようなメイクなのでしょうか…？

【写真：アイラインを引いているように見える猫→『目を閉じる』と……】

メイク上手な美人猫

Threadsアカウント「咲」に投稿されたのは、メイクをしているように見える保護猫の「おこめちゃん」の姿。お顔は真っ白、頭の部分がまるで前髪が生えているように黒くなっている模様の猫ちゃんです。

注目すべきは、目の周りの模様。目尻から外側に向けて黒い線が引かれたような模様になっているのです。それはまさに、長めに引いたアイラインそのもの。“メイク”のおかげもあって、おこめちゃんはとても美人な猫ちゃんですよ。

目を閉じると…？

アイラインをスッと引いた美人顔のおこめちゃんですが、ちょっとした動作で“メイク”が変化することがあるそう。変化を見せるのは、眠るとき。おこめちゃんが目を閉じるだけで、なぜかアイラインが消えてしまうのだそうです！

目を閉じたおこめちゃんの目尻は真っ白に…。きれいなアイラインが消えてしまった代わりに、今度は目の上にうっすら“まろ眉”が描かれているそうです。“まろ眉”とは、正式には「殿上眉」と呼ばれる、眉頭にだけちょこんと生えた眉のこと。

メイク好きのおこめちゃん

目を閉じた“まろ眉”のお顔は、メイクをする前のすっぴんに見えるとのこと。

おこめちゃんは鏡を見ていることも多いとのことで、飼い主さんは毎日こっそりアイラインを引いてカラコンを入れてお鼻にピンク色をつけているのではと思っているそう。

メイク好き、メイク上手な猫ちゃんなんて、想像するだけで可愛らしいですね。美意識の高いおこめちゃんの秘密…こっそり覗いてみたくなります。

前髪があり、アイラインが引かれているおこめちゃんのお顔を見た視聴者からは「妹かと思いました」「前髪、アイラインがうちの子に似ててビックリでした」などのコメントも。実はおしゃれ好きな猫ちゃんは多いのかもしれません？！

Threadsアカウント「咲」には、目を開けているおこめちゃんのきゅるきゅるスタイルも、目を閉じているまろスタイルもたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「咲」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。