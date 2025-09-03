【きょうから】マクドナルド、秋の風物詩“月見ファミリー”全8種登場 ソースが8年ぶりにリニューアル
マクドナルドは、秋の風物詩となっている定番の「月見バーガー」「チーズ月見」、朝マックの限定の「月見マフィン」に加えて、今年の新作バーガー「とろ旨すき焼き月見」、初登場となる夜マック限定の「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」、新作スイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」、「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」、そして「チキンマックナゲット」の新ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」の新商品5種を含む全8商品を、“月見ファミリー”としてきょう3日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。
【写真】ボリューム満点！「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」
月を愛でる秋の風習“お月見”をイメージして、1991年に誕生した「月見バーガー」は、毎年秋に期間限定で提供している、国産たまごとジューシーなビーフパティ、スモークベーコンに、トマトクリーミーソースを組み合わせた人気商品。今年は、味の決め手となるトマトクリーミーソースを8年ぶりにリニューアルし、トマト感・マヨ感をより感じられるようにしただけでなく、バターの味わいも加わることで、よりクリーミーな味わいに進化した。新登場の「とろ旨すき焼き月見」は、バター風味のふわもち食感のバンズに、まろやかでコク深いすき焼きフィリングが月見と相性抜群な一品。
定番の「月見バーガー」「チーズ月見」や朝マックの「月見マフィン」はもちろん、今年は午後5時からの夜マック限定でボリュームたっぷりな、3枚の100％ビーフパティとリニューアルした濃厚なトマトクリーミーソースのボリューム満点な「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」も登場する。
また、スイーツ・サイドメニュー・ドリンクでも月見シリーズならではの新作が登場。あんバターとおもちのスイーツ「あんバターとおもちの月見バイ」、山梨県産シャインマスカットの果汁（山梨産シャインマスカト果汁1％）を使用したフルーティーティーな秋限定シェイク「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」、人気のサイドメニュー「チキンマックサットからも“ピリっと”×“さわやか”に月見の季節感を楽しめる期間限定ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」が新登場。バーガーだけでなくサイドメニューまでがそろった、全8種類のマクドナルドの月見ファミリーとなる。
