「今季中に1軍昇格もアリかも」西武18歳の大型ショートが2軍戦で3安打5打点　ファン期待大「第二の山田哲人に」

2軍戦で3安打5打点の活躍を見せた西武ドラ1・斎藤大翔(C)産経新聞社

西武のドラフト1位ルーキー・斎藤大翔が9月2日のイースタン・ロッテ戦（カーミニーク）に「1番・遊撃」で先発出場。先制2点タイムリーを含む3安打5打点の大暴れで、打率を.318まで上昇させた。

【動画】18歳差対決を制した！西武ドラ1・斎藤大翔の先制2点打をチェック

18歳差対決を制した。3回一死二、三塁の先制機。18歳の斎藤は、ロッテ先発の36歳ベテラン右腕・唐川侑己のカーブを引き付け、中前に運んだ。2点タイムリーに、西武ベンチからは野太い歓声が上がった。

5回は再び唐川からカットボールを左前にはじき返し、6回は二死満塁からは、2番手・早坂響の146キロ直球を走者一掃の三塁打とした。

2軍戦は今季16試合目の出場。まだ通算50打席ながら、この日の3安打で打率.318、OPS.746に上げた。石川県の名門・金沢高の出身。外れ外れ指名ながら、ドラ1の片りんを見せ始めている。