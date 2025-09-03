【きょうから】コメダの「お月見祭」 『お月見フルムーンバーガー』ほか秋の秋のおいしさをぎゅっと詰め込んだ7つのメニュー
全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店で、きょう3日から“お月見祭”と題して、『お月見フルムーンバーガー』を中心に、秋の味覚「栗」を使用したデザートやドリンクなど、7つの季節限定商品を販売する。
【写真】秋の味覚をたっぷり楽しむ！『お月見シロノワール キャラメルマロン』
コメダのお月見祭が今年も開催。毎年好評の『お月見フルムーンバーガー』をはじめ、季節を感じる限定メニューが登場する。今年は“栗”を主役に、秋のおいしさをぎゅっと詰め込んだラインアップに。秋の実りを象徴する“栗”は、デザートやドリンクとの相性も抜群。
また、旧暦の9月13日に昇る美しい月は「栗名月」と呼ばれ、十三夜に栗を供える風習も。この“栗名月”にちなんで、今年のテーマは「とろ〜り黄色のお月様」と「ほっこり栗色お月様」。秋の夜空に浮かぶ月のように、やさしく、あたたかく、季節の味覚を彩る。
■商品詳細
『お月見フルムーンバーガー』770円〜840円
コメダ珈琲店のコクうま、秋の風物詩。昨年好評の『お月見フルムーンバーガー』が、今年も変わらぬおいしさで登場。コメダ珈琲店自慢の大きなバンズに、月に見立てたとろ〜りエッグオムレツとチーズ、ジューシーなハンバーグ、レタスを挟んだ。トマトのほどよい酸味と玉ねぎの甘味のバランスが絶妙なソースが絡み、奥深い味わいに。
『お月見フルムーンてりやきバーガー』770円〜840円
お月見フルムーンバーガーに、てりやき味が今年も登場。コメダ珈琲店自慢の大きなバンズに、とろ〜りエッグオムレツ、特製てりやきソース、ハンバーグ、レタスを挟み、マヨネーズをトッピングした。食べ進めるほどに、とろ〜りエッグオムレツが甘じょっぱい特製てりやきソースとマヨネーズに絡み合い、まろやかなコクと深みのある味わいが口いっぱいに広がる。昨年好評だった味わいをそのままに、今年も秋だけの幸せを。
『お月見シロノワール キャラメルマロン』880円〜940円／ミニサイズ：680円〜740円
秋の味覚をたっぷり楽しむ、栗のシロノワールが登場。あたたかいデニッシュに、やさしくとろけるマロンクリームをかけた。ソフトクリームの上には、コク深いキャラメルソースとサクサク食感のクッキーをトッピング。栗の甘さに、キャラメルのコクとクッキーの食感が重なり、やさしく香ばしい味わいが口いっぱいに広がる。おすすめはコメダ特製おぐらあん（＋120円）の追加トッピング。栗の甘さと、おぐらあんのほっこりした風味が重なり、一層秋らしさを感じられる一品に仕上がる。
『お月見クロネージュ キャラメルマロン』730円〜790円
秋らしさを感じられる、季節限定のクロネージュが登場。ほろ苦いココアバウムクーヘンに、マロンクリーム、ソフトクリーム、キャラメルソースをまとわせ、トッピングに香ばしいクッキーをあしらった。味わいの重なりと食感の変化が楽しめる、秋ならではの一品。コメダ特製おぐらあん（＋120円）をトッピングして、味の変化も。
『お月見ジェリコ スイートマロン』640円〜880円
“のむ、たべる、まぜる”でおなじみのジェリコに、秋限定のマロン味が登場。ホイップの上にトッピングしたマロンクリームは、モンブランケーキのような見た目で、秋らしい華やかさが際立つ。クリーミーなマロンドリンクに、コーヒージェリーのほろ苦さがアクセントの、秋にぴったりなデザートドリンク。よ〜くまぜて。
『お月見オーレ スイートマロン』590円〜830円
マロンドリンクとコク深いコメダ珈琲店のコーヒーが調和し、栗のやさしい甘みが際立つまろやかな味わい。ホイップの上にトッピングしたマロンクリームを混ぜると、栗の風味がいっそう引き立ち、口いっぱいに広がる。心も体もほっと温まる、とろける秋のご褒美ドリンク。
『純栗ぃむ』530円〜590円
秋のコメダ珈琲店の定番ケーキ。スポンジの土台とホイップの上に、マロンクリームを絞り、栗のグラッセをトッピングした。栗のおいしさが詰まった、シンプルかつ味わい深いモンブランは、毎年好評な一品。
※価格は全て税込
