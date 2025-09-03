U18高校日本代表「準優勝の日大三から0人」のインパクト　導かれる2つの結論とは

高校日本代表を率いる小倉監督(C)産経新聞社

世界一連覇を目指す戦いが幕を開けます。

9月5日に沖縄で開幕する「第32回WBSC U−18野球ワールドカップ」です。各カテゴリーに設けられた「侍ジャパン」の中でも、高校日本代表の注目度はトップチームに続いて、高いと言えます。高校球児のトップ・オブ・トップが選出され、「夢の続き」を見せてくれる点も、人気の秘訣でしょう。

【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！ 注目選手の写真＆寸評を一挙紹介

今大会で選出されたのは、甲子園球児をメインに計20名です。高校野球取材歴の長いスポーツライターは言います。

「今大会の特徴としては、昨秋の明治神宮大会V、今春の選抜高校野球V、今夏の甲子園8強を成し遂げた横浜から4人が選ばれたことでしょう。主将を託された外野手の阿部葉太、攻守にハイレベルな奥村凌大、為永皓の両内野手、そして投打にトップクラスの実力を誇るサウスポー・奥村頼人と、いずれも主力としての活躍が期待されています」

そして、こう続けるのです。

「現場では、夏の甲子園で準優勝した日大三高から選出が0人だったことが話題になっています。というのも今大会、高校侍の指揮を執る小倉全由監督は日大三高の前監督です。ならば一人ぐらい、自身の息の掛かった選手をねじ込みたくもなるものです。高校球児にとって日本代表の称号は一生モノの勲章ですから。しかし、小倉監督のお人柄なのでしょう。そんな気配は全くなかった。小倉監督が慕われ、愛される理由はそんなところにもあるんです」