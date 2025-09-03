女優吉永小百合（80）が、テレビ東京系特別番組「池上彰×吉永小百合 昭和100年」（28日午後6時半）でテレ東に初出演することになり3日、同局から発表された。

昭和100年の今年、「昭和を知って未来へ繋げる」をコンセプトにこの100年間で日本が歩んできた成功と失敗の軌跡を振り返る特番の第2弾。今回は、昭和の大スター、吉永が演じた昭和という時代を大きなテーマに、未来へとつなぐキーワードを探っていく。吉永が演じた登山家、田部井淳子の半生も振り返る。

吉永は、池上とのテレビ初共演について「実際に隣でいろいろな思いや知識を口にされているのを見て興奮してしまいました」。池上も「吉永小百合さんとご一緒にできるなんて、至福の時でした」と感激。吉永のテレ東初出演について、金山円プロデューサーは「出演していただけたら夢のようだね、と話していたらまさか実現するとは」と感激し、「2時間以上にわたる収録の時間は至福の時でした」としている。

◆池上彰コメント

吉永小百合さんとご一緒できるなんて、至福の時でした。吉永さんはどの作品に出演されても、とても活動的で素晴らしい方で、その“活動”につながる秘訣（ひけつ）は一体何なんだろう？ と常日頃思っていました。吉永さんは言葉をひとつひとつ慎重に考えて紡ぎだされます。今回番組を通じて、吉永さんの平和への思いや反骨精神など、知らなかった一面を伺うことができて良かったです。過去“女だてら”といった言葉が使われていた時代がありました。登山家の田部井さん含め、過去に多くの女性が辛い環境を突破してきたからこそ今の社会があるのだということを、この番組を観て知っていただきたいと思います。

◆吉永小百合コメント

池上さんとのテレビ番組での対談は初めてで、今回池上さんとご一緒できかけがえのない時を過ごさせていただきました。池上さんのことは普段テレビで拝見していて、どのように調べてお話しされているのか興味があったのですが、実際に隣でいろいろな思いや知識を口にされているのを見て興奮してしまいました。また、お忙しい中で私の出演作を観ていただいたようで、感想をお話くださりとてもうれしかったです。「てっぺんの向こうにあなたがいる」では女性として世界で初めてエベレストの登頂に成功した田部井淳子さんを演じています。映画で描く田部井淳子さんという女性の半生を、この番組でも昭和100年という視点を通してひもときます。ぜひご覧ください。