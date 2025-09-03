【結末にゾク…】村おこしや伝統が理由ではない？「日本一のカカシ村」はカカシの出所を誰も知らない恐怖…【作者に聞く】
電車やバスでの移動時間、スマホで手軽に漫画を読んでみてはいかがだろうか。今回は、2025年上半期にバズった漫画を紹介する。
今回、的野アンジ(@matonotoma)さんの漫画『僕が死ぬだけの百物語』(小学館)内の一篇「カカシ村」をお届けする。
■謎に包まれたリアルなカカシにゾッとする短編ホラー
『僕が死ぬだけの百物語』は、「少年サンデーS(スーパー)」と「サンデーうぇぶり」で連載された全10巻のホラーオムニバス漫画だ。その第5巻に収録されたエピソード「カカシ村」は、“日本一のカカシ村”と呼ばれる農村を舞台に、少年が遭遇する恐怖の短編を描く。
少年の住む村が“日本一のカカシ村”と呼ばれているのは、村おこしや伝統が理由ではなかった。誰も知らない間に、精巧な顔のカカシが村に増え続けているからだ。
片付けの現場に出くわした少年はカカシを運ぶのを手伝う。すると、カカシが現れ始めた時期について尋ねた男性も「この機会に調べてみようかね」と言うばかりで、その出所などはっきりとしたことはわからなかった――。
■多彩な切り口で描かれるホラー
「積極的に向き合うようになってからは、人の心をこんなにも揺さぶり、それでも思わず見てしまう力を持つ『ホラー』というものの魅力に気付かされました」と的野さんが語るように、本エピソードをはじめ作中で語られる百物語は1話完結の短いページ数で読者を惹き込むものがそろっている。
今回のエピソードのように、話の中心人物を怪奇現象が襲うものから、半ば傍観者のように語られるもの、ときにホラーそのものよりそれを取り巻く人間の恐ろしさを感じるエピソードまで、一口にホラーといっても多彩な切り口で描かれているのも本作のポイント。
的野さんも「百物語として誰かが語る形なので語り手の趣味嗜好によって話の傾向が変わると思いますし、全体的に偏りが出過ぎないようにも気をつけています」と、全100話の連載で意識した点を教えてくれた。
取材協力：的野アンジ(@matonotoma)
