熱帯低気圧が台風に発達し、３日は沖縄地方や奄美地方に接近し、４日は九州に接近するおそれがあります。九州南部・奄美地方では４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では４日にかけて、落雷や突風に注意してください。また、強風や高波にも注意してください。

【画像】今後の進路をみる

［気象概況］
３日３時の観測によると、熱帯低気圧が日本の南にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。熱帯低気圧は今後２４時間以内に台風となる見込みで、３日は沖縄地方や奄美地方に接近し、４日は九州に接近するおそれがあります。また、熱帯低気圧や台風に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となるため、雷を伴った激しい雨の降る見込みです。

［雨の予想］


３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　九州南部・奄美地方　１００ミリ
その後、４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　九州南部　　　　　　１２０ミリ
となる見込みです。

［風の予想］
３日から４日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）
　　九州南部・奄美地方　１８メートル　（２５メートル）

［波の予想］
３日から４日にかけて予想される波の高さ
　　九州南部・奄美地方　３メートル　うねりを伴う
　　沖縄地方　　　　　　３メートル　うねりを伴う

［防災事項］
　九州南部・奄美地方では４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では４日にかけて、落雷や突風に注意してください。