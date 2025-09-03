熱帯低気圧が台風に発達し、３日は沖縄地方や奄美地方に接近し、４日は九州に接近するおそれがあります。九州南部・奄美地方では４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では４日にかけて、落雷や突風に注意してください。また、強風や高波にも注意してください。

【画像】今後の進路をみる

［気象概況］

３日３時の観測によると、熱帯低気圧が日本の南にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。熱帯低気圧は今後２４時間以内に台風となる見込みで、３日は沖縄地方や奄美地方に接近し、４日は九州に接近するおそれがあります。また、熱帯低気圧や台風に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となるため、雷を伴った激しい雨の降る見込みです。

［雨の予想］



３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州南部・奄美地方 １００ミリ

その後、４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州南部 １２０ミリ

となる見込みです。



［風の予想］

３日から４日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

３日から４日にかけて予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 ３メートル うねりを伴う

沖縄地方 ３メートル うねりを伴う



［防災事項］

九州南部・奄美地方では４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では４日にかけて、落雷や突風に注意してください。