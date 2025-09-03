¿ä¤·¤Î´é¡¢Ç¦¼Ô¤Î¥Ý¡¼¥º¡ÄÅìÂçÀ¸¤¬»î¸³Ä¾Á°¤Ë·ç¤«¤µ¤º¤ä¤Ã¤¿¡È¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡É¤È¤Ï
»°ÅÄµªË¼¤Î¼õ¸³¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡ÊÊ¸²ÊÆóÎà¡Ë¤ÎÅÚÅÄ½ß¿¿¤¬¶µ°é¤È¼õ¸³¤Îº£¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Ï¢ºÜ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù2¤Ç³Ø¤Ö¥Û¥ó¥Í¤Î¶µ°éÏÀ¡×¡£Âè82²ó¤Ï¡¢ÌÏµ¼»î¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖµÙ·Æ»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
µÙ·Æ¤Ë¸þ¤¯´Ö¿©¡¢¸þ¤«¤Ê¤¤´Ö¿©
¡¡ÅìµþÂç³Ø¸½Ìò¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Å·Ìî¹¸°ìÏº¤ÈÁáÀ¥ºÚ½ï¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÅìÂçÌÏ»î¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ÁáÀ¥¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤Î¾®¿ùËãÎ¤¤¬µÙ·Æ»þ´Ö¤ËÈ¢Çã¤¤¤·¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÏ»î¤äËÜÈÖ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤Ï³Î¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¡£²ÈÄí¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡ÙËÜÊÔ¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¤ä¥¢¥á¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Åß¤Î¼õ¸³ËÜÈÖ¤Ï¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤¬¡¢²Æ¾ì¤Î±ó¤¤²ñ¾ì¤Ç¤ÎÌÏ»î¤Ç¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ËÍÏ¤±¤Æ¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥í¥Ý¥í¤È¤³¤Ü¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤ÎÁÝ½ü¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢¾²¤äÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â¾¤Î¼õ¸³À¸¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»ä¤¬¼õ¸³À¸¤À¤Ã¤¿2Ç¯Á°¤Ï¡¢º£°Ê¾å¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·´§ÌÏ»î¡Ê³ÆÂç³Ø¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÌÏ»î¡Ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤Î¤ËÌµÍý¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¼õ¸³À¸¤â¤¤¤ë¡£´¶À÷¤·¤Ê¤¤¡¦¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿©¤ÙÊª¤¬Ä¾ÀÜ¼ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÊì¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢´Ö¿©¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£Ãæ¤Ë¾®¤µ¤ÊÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ä¤¯¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»î¸³¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÊÒ¼ê¤Ë»²¹Í½ñ¤Ê¤É¤ò»ý¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÎÉü½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤«¤Ë¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤µÙ·Æ»þ´Ö¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤«
¡¡µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´Ö¿©¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÉü½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤âÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Á°¤Î²ÊÌÜ¤ÎÅú¤¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£°Õ¼±Åª¤ËÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤·¤Ë¤¤¤¯¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î²ñÏÃ¤¬¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤éÌñ²ð¤À¡£
¡¡¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢ÅìÂçÆþ»î¤ÎËÜÈÖ¤Ï¡¢¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤º¤¿¤ÀÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÙ·Æ»þ´Ö¡×¤¬¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤¡£Á´¤Æ¤Î»î¸³¾ì¤Ç²óÅúÍÑ»æ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¡¢1¥«½ê¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÀÊ¤òÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç20¡Á30Ê¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤ËÁ°¤Î²ÊÌÜ¤Î´Ö°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¸å²ù¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç±ÑÃ±¸ìÄ¢¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¡¼¥à»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¼¡¤Î²ÊÌÜ¤ÎÉü½¬¤ò¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡µÙ·Æ»þ´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¼¡¤Î»î¸³¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»²¹Í½ñ¤ò¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¡£¿´¤Ê¤·¤«¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¸úÎ¨Åª¤Ë»È¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡»ä¤ÎÍ§¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¿ô³Ø¤Î²ÃË¡ÄêÍý¤Î¾ÚÌÀ¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¾§¤¨¤ë¡×¡Ö¿ä¤·¤Î´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
¡¡»ä¤Ï´ù¤Î²¼¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡ÖÎ×¡¦Ê¼¡¦Æ®¡¦¼Ô¡¦³§¡¦¿Ø¡¦Îó¡¦ºß¡¦Á°¡×¤Î°õ¤ò·ë¤Ö¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÇ¦¼Ô¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÆÃ¤Ë¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡»î¸³¤È¤¤¤¦¤È¡¢»î¸³Ãæ¤Ð¤«¤ê¤Ëµ¤¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÈÖ¤Ë¾Ç¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÌÏ»î¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç½ù¡¹¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎ®µ·¡×¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
