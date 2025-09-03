３日（水）午前５時２０分、新潟県新発田市に「土砂災害警戒情報」が発表されました。降り続く大雨の影響で地盤が緩み、土砂災害の危険度が高まっています。



３日午前５時００分までの２４時間に、新発田市赤谷では６９．５mmの大雨が降っています。崖の近くなど、土砂災害の発生しやすい地域にお住まいの方は、特に警戒が必要です。自治体が発表する情報に注意をし、早めの避難を心がけてください。



このあとも新潟県内では雷を伴った非常に激しい雨が降る所があるでしょう。また、３日（水）朝にかけては、線状降水帯が発生し、局地的にさらに雨量が増えて、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。

引き続き、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や、河川の増水・氾濫にも警戒が必要です。