【大雨警報】新潟県・上越市に発表 3日05:49時点
気象台は、午前5時49分に、大雨警報（浸水害）を上越市に発表しました。
下越では、3日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。下越、中越、上越では、3日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。下越、中越では、3日朝まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■長岡市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
3日朝にかけて警戒
■三条市
□大雨警報
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
3日朝にかけて警戒
■柏崎市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
3日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
3日朝にかけて警戒
■新発田市
□大雨警報
・土砂災害
3日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
3日朝にかけて警戒
■加茂市
□大雨警報
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
3日朝にかけて警戒
■見附市
□大雨警報
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■村上市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
3日朝にかけて警戒
■燕市
□大雨警報
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■五泉市
□大雨警報
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■上越市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
3日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
■聖籠町
□洪水警報
3日朝にかけて警戒
■田上町
□洪水警報
3日朝にかけて警戒
■出雲崎町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
3日朝にかけて警戒
■刈羽村
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
3日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
3日朝にかけて警戒