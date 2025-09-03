気象台は、午前5時49分に、大雨警報（浸水害）を上越市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・上越市に発表 3日05:49時点

下越では、3日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。下越、中越、上越では、3日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。下越、中越では、3日朝まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■新潟市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

3日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■長岡市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

3日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報3日朝にかけて警戒■三条市□大雨警報・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報3日朝にかけて警戒■柏崎市□大雨警報・土砂災害・浸水3日朝にかけて警戒3時間最大雨量 70mm□洪水警報3日朝にかけて警戒■新発田市□大雨警報・土砂災害3日昼過ぎにかけて警戒・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報3日朝にかけて警戒■加茂市□大雨警報・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報3日朝にかけて警戒■見附市□大雨警報・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■村上市□大雨警報・土砂災害・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報3日朝にかけて警戒■燕市□大雨警報・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■五泉市□大雨警報・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■上越市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水3日朝にかけて警戒3時間最大雨量 60mm■聖籠町□洪水警報3日朝にかけて警戒■田上町□洪水警報3日朝にかけて警戒■出雲崎町□大雨警報・土砂災害・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報3日朝にかけて警戒■刈羽村□大雨警報・土砂災害・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報3日朝にかけて警戒