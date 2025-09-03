お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんの信子（33）が3日までにマネジャーのX（旧ツイッター）に登場。銀と青のツートンカラーの髪形から黒のロングヘアに変身した。

マネジャーは「ABEMAモータースポーツ」公式Xがポストした「笑って学べる!!超GTぱーてぃー」の出演告知投稿を引用した上で、信子の写真を公開。信子は白色のミニスカジャケットに水色のインナーを合わせ、黒髪ロングのヘアスタイルで澄ました顔をつくっていた。ミニスカートからは美脚がのぞいていた。

信子の写真に対し「一瞬誰かわからなかった」「さすがに良過ぎて地殻変動起きた」「えっ こんなに雰囲気変わっちゃうの…もっと信子好きになっちゃう」「本当に髪形で変わる人だ！！でも全部クソモテそう」などと書き込まれていた。

信子はすがちゃん最高No.1、金子きょんちぃとともに男女混合お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」を2021年4月に結成。ツッコミ担当のチャラ男にギャル2人がボケまくるスタイル。信子は20年7月に結婚しており、夫のことを「ジーザス」と呼んでいる。

信子は過去の出演テレビ番組で「徳川家の末裔（まつえい）」と自称しており「実家は33億円」と明かしている。