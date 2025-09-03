

首都圏から近い離島にある「グランドエクシブ初島クラブ」（©リゾートトラスト）

【写真を見る】気になる施設の様子や朝食メニューはどんな感じ？

今年は6月から全国で猛暑日となった地域が続出し、9月以降もしばらく暑さが続くと予想されている。避暑地ニーズが高まる中、混雑を避けてゆったりとリゾート地で過ごせる会員制ホテルに注目が集まっている。会員制ホテルを利用するには、原則として会員権の取得が必要で、その人気ぶりから近年は上昇トレンドにある。

そこで今回は会員制ホテル首位、「エクシブ」を展開するリゾートトラストに、最近の利用実態と会員権の価格動向を聞いた。

大都市から車や電車で2〜3時間の距離

そもそも「エクシブ」とはどんな施設で、どれぐらいの人数が利用しているのか。

「1987年、三重県鳥羽市に『エクシブ鳥羽』を開業して以来、全国に26カ所を展開しています。立地環境としては、人気観光地を中心に大都市から車や電車で2〜3時間の場所に位置します」（リゾートトラスト IR・広報課、以下同）

例えば「エクシブ箱根離宮」（神奈川県箱根町）は東京・新宿駅から小田急線や箱根登山鉄道を乗り継ぎ、最寄り駅（宮ノ下駅）から徒歩で行ける。

「エクシブ蓼科」（長野県茅野市）は最寄りの茅野駅から同社の無料送迎バスがあるが、東京や名古屋から車で移動する人も多い。関西在住なら「エクシブ白浜＆アネックス」（和歌山県白浜町）も人気だ。



「エクシブ白浜＆アネックス」（©リゾートトラスト）

「最近の年間宿泊者数は約199万人です（2024年度）。この10年ではコロナ禍での落ち込みはありましたが、約170万〜190万人で推移しています。全国各地にあるホテルは、オーナーである会員様やご紹介された方がご利用いただけます。法人会員様の場合は、会社の福利厚生として従業員のみなさまもご利用できます」

会員は1部屋を共同で所有するシステムで、年間宿泊数枠を持っている。そのためリピート宿泊も多く、近年はワ―ケーションでのビジネス利用も増えた。会員からの紹介で利用経験がある人、勤務先の保養所的な感覚で利用した人もいるだろう。

子連れ旅、友人旅に向く施設は？

実際に現地に行って何をするか。目的により場所や施設が変わるのは一般の観光ホテルと同じだ。人気施設を例にシーン別の使われ方を聞いてみた。

「夏場は軽井沢や蓼科など避暑地にある施設のご利用が高まりますが、特に小さなお子様連れのファミリー層には、屋内外にプールがあるクラシックタイプのエクシブが人気です。また、エクシブ初島は、離島ならではのリゾート感も味わえます」



森と建物が調和した「エクシブ蓼科」（©リゾートトラスト）

何年か前、友人の紹介客として「エクシブ蓼科」に宿泊した30代女性は、こう話す。

「外観や内装も豪華な洋館で、当時20代だった私は友人とポージングを決めてセレブ風写真を撮りました。スイートルームに宿泊し、初日は陶芸アクティビティに参加して2日目は近くの湖でミニクルーズに乗船したのを覚えています」

同施設は、イギリス貴族が郊外で過ごす館“ブリティッシュ・カントリースタイル”をイメージして建設されたという。森の中だが屋内外の温水プールもある。陶芸やミニクルーズはホテル主催のイベントではなく、オプショナルで楽しんだようだ。



今回話を聞いた女性は、何年か前に友人客の紹介でエクシブ蓼科に宿泊した（本人提供）



近隣にはシカの姿を見かけることもできた（本人提供）

また、初島（静岡県熱海市）は、熱海港から高速船で約30分の立地にある。現在「グランドエクシブ初島クラブ」の名称で運営されており、首都圏から一番近い離島だ。

前身は1993年に別の会社が開業した「初島クラブ」で、それを同社が事業承継して2000年にオープン。ヘリポートも備えており、中にはヘリコプターで訪れる客もいる。2023年9月、広大な庭で行う「オーシャンテントサウナ」もスタートした。

5名定員の部屋でグループ利用

最初の「エクシブ」が開業してから40年近い歴史があり施設数も増えた。例えば新婚時代に利用した人が結婚記念日などに利用したり、子ども時代に親に連れられて行った人が大人になって家庭を持ってから利用するケースもある。

「そうしたアニバーサリーでのご利用は強いニーズがありますが、各施設は初めてご利用される方にも施設の空間や宿泊体験そのものをサプライズに感じていただけます。

また、5名定員の大きな部屋を（中には寝室が2部屋のタイプも）多数用意しており、3世代でご利用されて絆を深める機会になったという声も多く寄せられています」

ちなみに「エクシブ」の人数カウントは小学生以上から。未就学児はカウントされないので、利用者の中に幼稚園児・保育園児が1人いれば5人部屋を6人で利用できる。

大手旅行代理店のサイトでも競合ホテルの「5人部屋プラン」があり、多人数宿泊には一定の需要がある。部屋の広さは施設によって異なるが、今回調べた限りでは競合は50嵬にが多かった。エクシブも「Aグレード」（スタンダードグレード）と呼ぶ部屋は50嵬にだが、「Cグレード」（ラージグレード）の部屋は70岼幣紊砲覆襦

施設や部屋のグレードによって変わるだろうが、宿泊料金はどれぐらいかかるのか。

「『エクシブ』の1人当たりの平均消費単価は1万9580円です（2025年3月期実績）。これは室料（ルームチャージ）に食事利用時の代金や付帯施設の利用も含んだ金額です。

お部屋の広さはスタンダードタイプで約40〜50屐広いグレードでは120〜130屬△蠅泙后グレードによって室料の料金設定は異なりますが、利用人数を問わず室料は同一です。また、繁忙期の割増料金もないので、1年中いつでも同じ価格でご利用いただけます。

前提として会員権を購入いただいているため、お部屋代はリーズナブルに設定されています。近年はインバウンド需要もあり宿泊料金が高騰する施設も多いですが、よりご利用しやすい水準になっているのではないでしょうか」

約7割が館内で夕食を取る

夕食コースや朝食料金は2025年6月1日から価格改定（値上げ）された。施設や食事内容によって異なるので、興味がある人は公式サイトから検索していただきたい。

「各施設の夕食や朝食を楽しみにされている方も多く、夕食の喫食率は約7割となっています」



今回、話を聞いた女性がエクシブ蓼科を利用した際の朝食メニュー（本人提供）

観光地の宿泊施設で“夕食を取る”率は全体でどれぐらいなのか。最近の調査データはないが、団体客が減り個人客が主流となって久しい。7割は高い数字だろう。

1泊2食スタイルは温泉旅館では定番だが、最近は温泉旅館でも素泊まりや1泊朝食付が増えている。ある旅館の経営者は「半分近いお客さんが館内で夕食を食べない」と話す。

宿泊と食事を別の場所で行う「泊食分離」は、例えば筆者が長年取材してきた由布院温泉（大分県）では早くから実施していた。当地は個人経営の旅館が大半で、宿で食事しても近くの食堂やレストランに行ってもよい。町全体で観光客をもてなす意識からだった。

観光地で目立つ訪日外国人は1泊2食スタイルに慣れておらず、日本人の意識も変わってきた。2017年からは観光庁も宿泊スタイルの一環として泊食分離を推進している。

ただし、これができる温泉地は東日本なら「箱根」や「熱海」、西日本なら「有馬」や「道後」「別府」のような施設近くに回遊できる街があり、遅い時間まで営業する飲食店がないと難しい。立地やその日の気分で、どこで夕食や朝食を取るかは変わるだろう。

会員権価格の相場は？

ここまで会員制ホテルとしての利用実態を紹介してきた。気になる「エクシブ」の会員権の相場は現状どうなっているのだろうか。

「施設ごとに4つのグレード（※）がありますが、価格は施設や年間の泊数によっても異なります。下位グレードは上位グレードの部屋を利用することはできません」

（※）．后璽僉璽好ぁ璽函S）グレード、▲好ぁ璽函E・SE）グレード、ラージ（C・EC）グレード、ぅ好織鵐澄璽鼻A・CB）グレードの4タイプがある。

「例えば人気が高い『離宮シリーズ』（エクシブ湯河原離宮、箱根離宮、有馬離宮）の会員権価格（バージョンZ／年間13泊タイプ）はCBグレードで約540万円〜、Sグレードで約2000万円（2025年6月現在）。運営管理費（年会費）は約9万2000円〜約18万円（税込）です。

エクシブ湯河原離宮、有馬離宮のECグレードでは約820万円（2025年7月現在）。運営管理費は約10万円（税込）となっています」

価格は、インバウンド需要などを含めた他のラグジュアリー施設の高価格化に対して割安感や安心感がある。また、法人需要が高まり、従業員の福利厚生としてのニーズも上昇傾向にあることから、「エクシブの一部の商品では、直近2〜3年で20％程度価格が上昇しています（当社販売価格の改定をしている）」とのことだ。

最後に「エクシブ」の残された課題を聞いてみた。顧客からの満足度は総じて高いが、一部には老朽化した施設や設備に対する不満の声もあるようだ。また一般のホテルに比べて繁忙期の混雑は避けられる傾向にあるものの、さらなる混雑緩和を求める声もある。

「開業年数が古い『エクシブ』については、今後はご利用ニーズに合わせてリニューアルやリモデルを行っていく予定です。会員様のご意見を聞きながら検討していきます。

また、混雑の緩和につきましては、それぞれの会員様に対して繁忙期の利用機会が平等になるようにしていますが、平日限定のお得なプラン設定なども用意しています」

派生ブランドも展開

消費者意識の変化に対しては、さまざまな派生ブランドで対応している。「グランドエクシブ」シリーズではゴルフやクルーザーなどのアクティビティニーズを取り込み、「サンクチュアリ・ヴィラ」シリーズは夫婦2人で静かに過ごすニーズにも対応したという。近年は施設ごとのテーマ性を強めた「サンクチュアリコート」ブランドの開発に力を注ぐ。

会員制ホテルは、混雑を避けたい人には使い勝手がよい。事前に利用経験のある人に聞いたり、ネットで情報収集を行い、余裕のあるスケジュールを組めば満足度も高まるだろう。

（高井 尚之 ： 経済ジャーナリスト、経営コンサルタント）