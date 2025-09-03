

新浪剛史氏の突然の辞任に、経済界のみならず世間が騒然となった（2021年、撮影：梅谷秀司）

9月2日、サントリーホールディングス（以下、サントリーHD）は緊急記者会見を開き、新浪剛史会長が9月1日付で辞任したと発表した。

麻薬取締法違反の疑いで、8月22日に同氏が警察から家宅捜索されたことを受けての対応だという。突然の事態に、経済界は大きな衝撃を受けた。

サントリーHDは迅速な対応で初期の混乱を抑え込んだかに見えるが、新浪氏が去った後の経営体制やブランドイメージの毀損など、課題は山積している。

本稿では、現時点で明らかになっている情報に基づいて、新浪氏の辞任とサントリーHDの対応を評価し、同社が抱える今後の課題を整理したい。

依然として詳細不明な新浪氏の“疑惑”

9月2日午前中、サントリーHDが緊急記者会見を行うことを発表した。その時点で内容が明かされることはなく、さまざまな憶測が飛び交った。

昼過ぎ、事態は急展開を迎える。

新浪氏が違法薬物成分が含まれたサプリメントを輸入した疑いで、福岡県警の家宅捜索を受けていたと報じられたのだ。なお、その際に製品は見つかっておらず、新浪氏も関与を否定したという。

さらに、それを受けて、新浪氏が9月1日付で辞表を提出していたことも明らかになった。

15時からサントリーHDの鳥井信宏社長と山田賢治副社長が記者会見を行い、状況の説明と質疑応答を行った。同社によれば、新浪氏は「適法である」との認識のもとで商品を購入していた、と説明したという。



2024年12月に鳥井信宏氏（写真右）が社長に就任した際には、新浪剛史氏との「二人三脚」を誓っていた。鳥井社長は、今回の件を「大変残念」と語った（2024年、撮影：梅谷秀司）

現時点では捜査が進行中であり、依然として詳細は不明な状況にある。

なお、この家宅捜査については、1週間前にインフルエンサーの「Z李」氏がXに投稿していた。いったいどこから情報をつかんだのだろうか、そしてどうして発覚したのだろう、という疑問が残る。

現時点での辞任は適正なのか？

詳細は不明であるし、すべてが判明していない時点で会長職を辞任するのは適正なのか――という議論もある。

しかしながら、新浪氏の行動は不適切ではあったことは間違いないし、留任することの悪影響も考えると、辞任は適切な判断であったといえるだろう。

影響力の大きい人物であるだけに、「疑いがかかった時点で辞任する」という選択をとらざるをえなかったことは理解できる。

一方で、新浪氏は経済同友会の代表幹事の役職にある。記者会見ではこちらの去就に関しては言及されなかったが、やはり辞任は避けられないように思える（その後、朝日新聞の取材に対し、新浪氏は「続投」の意向を伝えたと報じられている）。

捜査の結果が出るまでにも、メディアやSNSでは真偽が入り混じったさまざまな情報が飛び交うだろう。それは新浪氏が率いる企業や団体のイメージにも影響してくるし、成り行き次第では同氏だけでなく、組織のリスクにもなってくる。

新浪氏は、いったん現場を退いて捜査に全面協力し、その結果を待ってから最終的な去就を決めればいいだろう。

ここまでのサントリーHDの「リスク対応は十分」

サントリーHD側の対応はどうだろうか？ メディアで騒がれる前に新浪氏が辞表を提出し、記者会見を開催するという発表をした点はよかったように思う。

メディア報道が先立ってしまうと、企業側が主導権を握ることができなくなってしまう。記者会見においても、サントリーHD側が主導権をとることができており、大きく紛糾することはなかった。

家宅捜索の翌日から、新浪氏は海外出張に行っていたとのことだが、帰国を待つことなく取締役会を開催し、全会一致で新浪氏に辞任を求めることを決議したという。新浪氏の帰国と同時に辞任の了承をとり、このたびの発表に至ったという経緯になる。

新浪氏自身が潔く身を引いたことも大きいが、こういった事案が起きた際に、経営者が責任をとるタイミングが遅れれば遅れるほど、リスクはどんどん大きくなる。

鳥井社長、山田副社長の記者会見での説明や質疑応答のやり取りを見ても、自身が起こした不祥事ではないこともあるとは思うが、2人とも冷静沈着かつ丁寧で、大きな失言もなく、安定感があった。

記者会見においては、現時点で話せることは話し、そうでないことは話さず、しかし話せない理由はしっかりと説明することが重要だが、その点は問題なかった。

サントリーHDとしては「最初のひと山は何とか乗り越えた」といったところではないだろうか。

ひと山は無事に越えられたとはいっても、これからサントリーHDが直面する課題はいくつも想定できる。主に、以下の4点だ。

今後、サントリーHDが直面する「4つの課題」

1. 新浪氏の不祥事自体への対応

2. 新浪氏辞任後の企業経営の混乱への対応

3. 企業イメージの低下へのリスク対応

4. ステークホルダー（株主、取引先、従業員）への説明責任

1については、企業というよりは経営者個人の不祥事であり、企業として求められる対応はさほど多くはないだろう。ただし、この事態を防げなかったのか――といった企業としての対応は問われる。

万が一、新浪氏が有罪となってしまった場合は、なおさらだ。一社員であればまだしも、経営者は企業を代表し、企業の「顔」となる存在である。「個人の問題です」という言い訳はなかなか通用しづらいところがある。

2に関してだが、経営者の不祥事の対応で難しいのが、不祥事自体への対応と、経営課題の対応を同時並行して行う必要があるという点だ。

今回の場合は、新浪氏がこれまで担ってきた海外事業の対応が特に課題になってくるだろう。

なお、サントリーHDの会長職は、新浪氏と創業者一族の佐治信忠氏の2人体制で行っている。佐治氏は現時点では辞任しないようであるから、会長職が不在になることはない。その点は救いなのだが、功績が大きい新浪氏の空白をどう埋めるのかは大きな課題になることは間違いない。

3と4に関しては、一朝一夕には解決できない問題であるように思う。サントリーグループは、飲料から始まり、食品事業を展開しておりサプリメントの販売も行っている。

そうした企業の経営トップに、サプリメントに関して違法行為を行った疑惑が浮上しているという状況は、好ましくない状況だ。

なお、記者会見で配布された資料には「同氏（※編集部注：新浪氏のこと）が購入したサプリメントは当社グループ商品ではありません」といった断りが入っており、会見中もその説明があった。

用意周到であるといえるのだが、他社のものとはいえ、問題のあるサプリメントを購入したという事実は間違いない。

いずれにしても、消費者のイメージダウンは免れないだろうし、場合によっては販売にも影響しかねないように思える。

短期的には、同社の商品や企業の広告、特にサプリメントの広告の出稿を控えるのか、続けるのかという問題も出てくるだろう。

「完全な同族経営」へと回帰していくのか

現代においてやっかいなのは、たとえ新浪氏が「シロ」、すなわち違法行為を行っていなかったということになったとしても、疑惑を完全に消すことが難しいという点だ。

地位や権力がある人ほど、事実ではなかったとしても「もみ消した」「隠ぺいした」という声が上がりやすいし、「陰謀論」にもつなげられやすくなる。

サントリーは大手企業の中で同族経営を行って成功してきた企業だが、新浪氏という外部人材を起用してさらなる成長を遂げることに成功した。

しかしながら、こうした結果になってしまったことを鑑みると、サントリーHDが以前のような「完全な同族経営」へと回帰していく可能性もあるのではないかと思う。

現時点では、新浪氏の行為がどの程度深刻な問題であったのかは不明であるが、及ぼした影響は多大であるだろう。

（西山 守 ： マーケティングコンサルタント、桜美林大学ビジネスマネジメント学群准教授）