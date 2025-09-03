ダウ平均は続落 関税の不透明感と利回り上昇が重荷＝米国株概況 ダウ平均は続落 関税の不透明感と利回り上昇が重荷＝米国株概況

NY株式2日（NY時間16:24）（日本時間05:24）

ダウ平均 45295.81（-249.07 -0.55%）

S＆P500 6415.54（-44.72 -0.69%）

ナスダック 21279.63（-175.92 -0.82%）

CME日経平均先物 42160（大証終比：-190 -0.45%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続落。序盤に６００ドル近くまで下落する場面が見られたものの、後半にかけて下げ渋る動きも見られた。ＩＴ・ハイテク株が本日も売られ、ナスダックも下げが強まった。



新たな関税の不透明感と米国債利回り上昇が重荷となった模様。９月は株式市場にとって季節的に軟調になりやすい月だが、その通りの幕開けとなった。これまで９月は株式市場にとって最悪の月が多く、Ｓ＆Ｐ５００は過去５年間で平均４．２％下落、過去１０年間でも平均２％超下落している。



米連邦控訴裁判所が金曜日に「トランプ大統領の包括的な対外関税の大半は違法」と判断したことが市場に再び不透明感を与えている。同裁判所は７対４の判決で「広範な課税権限は議会にのみある」と結論づけた。トランプ大統領はこの判決を「極めて党派的」と非難し、最高裁に上告するとしている。



特に投資家は、強気相場をけん引してきたＡＩ関連株を引き続き利益確定売りをしている。エヌビディア＜NVDA＞が２％超下落、パランティア＜PLTR＞は３％超下落し、ＩＴ・ハイテク株の下げを主導している。



アナリストは「最高裁がＩＥＥＰＡ（国際緊急経済権限法）を根拠とする報復関税を否定すれば、関税の全面的な拡大リスクは後退し、市場にとってプラス材料となる。ただし、短期的には一部の貿易協定が再交渉を余儀なくされる可能性があり、不透明感は高まる」と指摘している。



米国債利回りの上昇については、もし、裁判所の判決通りになった場合、米国が関税収入で得た数十億ドルを返還しなければならない可能性を懸念している。すでに逼迫した財政状況をさらに悪化させるとの見方が利回りを押し上げている。



投資家の次の注目イベントは金曜日の米雇用統計で、その結果が今月のＦＲＢの利下げ判断にどう影響しそうか注目している。



ラム・リサーチ＜LRCX＞が下落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げ、目標株価も従来の９４ドルから９２ドルに引き下げた。



食品のクラフト・ハインツ＜KHC＞が下落。２つの独立した企業への分割計画を発表した。バフェット氏が今回の会社分割計画に失望を表明。ただ、１０年前に自身が主導した合併が優れたアイデアではなかったとも認めた。



ミネラリス・セラピューティクス＜MLYS＞が急騰。過去最大の上昇率を記録するとともに史上最高値を更新。競合のアストラゼネカが発表した高血圧治療薬候補の臨床試験が、数値的にミネラリスのデータより劣ると評価されたことが背景。



電気自動車（ＥＶ）のルーシッド＜LCID＞が大幅安。１０株を１株にする株式併合を発表。先週の８月２９日午後５時に有効になっており、本日から１０倍の株価で取引されていた。



バイオ医薬品のバイオジェン＜BIIB＞が上昇。パートナーのエーザイと共同開発したアルツハイマー病治療薬「レケンビ」の新しい自己注射型製剤「レケンビ・イクリック」がＦＤＡから承認を獲得した。



アルコール飲料のコンステレーション・ブランズ＜STZ＞が下落。本日開催のコンファレンスを前にガイダンスを公表しており、２６年度通期の１株利益の見通しを下方修正したほか、売上高、フリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）も下方修正した。



ラムリサーチ＜LRCX＞ 97.03（-3.12 -3.12%）

クラフト・ハインツ＜KHC＞ 26.02（-1.95 -6.97%）

リフト＜LYFT＞ 16.80（+0.58 +3.58%）

ミネラリス＜MLYS＞ 28.86（+13.38 +86.43%）

ルーシッド＜LCID＞ 17.66（-2.14 -10.81%）

バイオジェン＜BIIB＞ 139.63（+7.41 +5.60%）

コンステレーション・ブランズ＜STZ＞ 151.26（-10.68 -6.60%）



アップル＜AAPL＞ 229.72（-2.42 -1.04%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 505.12（-1.57 -0.31%）

アマゾン＜AMZN＞ 225.34（-3.66 -1.60%）

アルファベットC＜GOOG＞ 211.99（-1.54 -0.72%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 211.35（-1.56 -0.73%）

テスラ＜TSLA＞ 329.36（-4.51 -1.35%）

エヌビディア＜NVDA＞ 170.78（-3.40 -1.95%）

メタ＜META＞ 735.11（-3.59 -0.49%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 162.32（-0.31 -0.19%）

イーライリリー＜LLY＞ 735.19（+2.61 +0.36%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

