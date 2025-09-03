À¾Éð¡¦º£°æ¡¡2ÀïÏ¢Â³´°Éõ¡¡¡Ö¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡×1µå¥ª¡¼¥Ð¡¼100µå¤â¡ÖÌµ»Í»àµå¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð2¡½0³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î2Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¼«¿È½é¤Î100µåÌ¤Ëþ¤Î´°Éõ¾¡Íø¡Ö¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¡£9²ó2»à¡¢À¾Éð¡¦º£°æ¤Î100µåÌÜ¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î159¥¥íÄ¾µå¡£Â¼ÎÓ¤òÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¼«¸ÊºÇ¾¯¤Îµå¿ô¤Ç2»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¤Î9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡Ö¡Ê¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î¡Ë°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìµ»Í»àµå¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¸÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥«¡¼¤À¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë2Ç¯ÌÜ¡¦»åÀî¤«¤é°®¤ê¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ²þÎÉ¡£150¥¥íÂæ¸åÈ¾¤ÎÄ¾µå¤ËÈæ¤Ù¡¢µåÂ®¤Ï130¥¥íÂæÃæÈ×¤È´ËµÞ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Î³°³Ñ¤ØÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÍî¤Á¤ëµ°Æ»¤ÇºòÇ¯13ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.462¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÃæÅç¤ËÁ´4ÂÇÀÊ¤Î·è¤áµå¤Ë»È¤Ã¤ÆÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¡£¡Ö»î¹çÃæ¤ËÂÇ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹â¤µ¤ò·è¤á¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¿·Ê¼´ï¤Ç¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÆóÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤º2°ÂÂÇ10Ã¥»°¿¶¡£3´°ÉõÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¡£4°Ì³ÚÅ·¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò2.5¤Ë½Ì¤á¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤Þ¤À³ÚÅ·¤È¤ÎÂÐÀï¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤¤¤¦ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡ÊÊ¡°æ¡¡Î¼ÂÀ¡Ë