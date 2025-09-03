◆前回までのあらすじ



専業主婦の愛梨は、息子の圭太が通う知育教室で出会った由里子と仲良くなり、由里子の昔の飲み友達・まりかとも知り合いになる。そして、由里子からパーティーに誘われ、3人で再集合する。



パーティーの後のジゴク：愛梨（37歳）専業主婦／夫の会社の役員



「……あれ？」



21時すぎの麻布十番商店街。私は横断歩道の向こう側に見慣れた後ろ姿を見つけた。





見覚えのあるPRADAの白シャツに、レアだと自慢されたNIKEのスニーカー。その男性の隣には、肩までかかる茶色い髪を揺らしながら、ぴったりとくっついている人がいる。「え？」信じたくない光景が、そこにはあった。ふたりは商店街の脇道に入り、雑居ビルの前で立ち止まったので、私は柱の陰から様子をうかがった。真っ白の目立つワンピースを着ていることも忘れて。「…どういうこと？」彼らはビルの看板を確認して、中へ入って行った。エレベーターが開き、彼らは談笑しながら乗り込む。私は、ひとりでその場に取り残されたまま、息を殺した。つい数分前まで、由里子とまりかの3人で盛り上がっていたのに、こんなにドン底に突き落とされるなんて…。その時の私は、想像すらしていなかった。



3時間前。



私は由里子にパーティーに誘われ、六本木にあるホテルのレストランにいた。



ドレスコードはオールホワイト。



パンツスタイルの由里子と、六本木ヒルズのZARAで急遽ワンピースを買ったというまりか。私は着る機会のなかったLOUIS VUITTONのミニドレスを選んだ。



気合を入れすぎたかと心配だったのだが、ふたりから「さすが愛梨ちゃん」「可愛い！」と褒めてもらえて安心する。



参加者の年齢層が高いことにも安心感を覚えながら、私たちは3人揃って受付を済ませた。



テラス席でペリエ ジュエのグラスを受け取ると、スタッフがフォトスペースでの撮影を促してくれた。



「どう？ノマカメだと微妙？」と由里子が言い、「大丈夫じゃない？あとで美肌加工でもして。グループLINEに送るね〜」とまりかが返す。



送られてきた画像を見ながら、思わず微笑む。



圭太が生まれて4年。スマホのアルバムは圭太の画像で埋め尽くされ、夫の将生もカメラを向けてくれなくなった。だから、友達と自分だけのショットが、昔の私を思い出させてくれた。



「こういう非日常感も、たまには必要だよね。愛梨ちゃんは普段からシャンパンとか飲んでそうだけどさ」



由里子の言葉に、私は「ないない」と笑って否定し、みんなでシャンパングラスを小さく掲げ乾杯をした。



「あ〜おいしぃ。フリーフローなの最高…ていうか、由里子も愛梨ちゃんも旦那さんが子ども見ててくれてるんだよね？イイ男じゃん」



テーブル席に案内された後、まりかがフライドポテトをつまみながら言った。



「実は、こないだ由里子ちゃんに誘ってもらうまで、子どもができてから夜に飲み行くことって、ほぼなかったんだよね。なんていうか、夫の稼ぎで生活してるから、遊びに行くのが後ろめたいっていうか…」



そう言いながら私が目を伏せると、



「そっか。でも、家事育児だって大事な仕事だし、愛梨ちゃんが家を守ってるから、将生さんも安心して働けるんだよ。それをわかってくれてるから、今日もこうやって送り出してくれたんじゃない？」



由里子が、肩をポンポンと優しく叩いてくれる。



「あ。でも今日は、自由が丘の実家に圭太を預けてるの。だからたくさん飲んじゃう」



「いいねいいね！じゃあ、もう一回乾杯しますか」



まりかが言い、私たちはグラスを持ち上げた。



“東さん”でもなく、“圭太くんのママ”でもなく、“愛梨ちゃん”と呼ばれるこの時間が、ただただ楽しくて、嬉しかった。

「まりかちゃんは？颯斗くんとのこと聞きたいな」



私が聞くと「とにかく相性が良くて、一緒にいるのが楽なの。付き合ってないから、終わりが来ないのもいいし」と教えてくれた。



軽く脚を組み替えながら話すその様子に、由里子が「まりかのそういうとこ、変わってないよね」と笑いながら、生ハムメロンを口に運んだ。



「なんかいいなぁ…そういうの」



思わず口にした言葉に、まりかが「じゃあ愛梨ちゃんにも、誰か紹介しようか？」と冗談めかして言ってくる。

慌てて首を振ると、3人でまた笑いが弾けた。



「ねぇ、愛梨ちゃんってピラティスに通ってるんでしょう？どこのスタジオ行ってるの？」



話題は尽きることなく、お互いの趣味や美容の話へとシフトしていった。まりかが、ピラティスのインストラクターだと知り、私は身を乗り出し、相談をする。



「骨盤をニュートラルにすると、肋骨が浮いちゃって…未だに毎回と言っていいほど注意されるんだよね」



そうこぼすと、まりかが「今度、私がレッスンしてあげるよ。特別価格で」とニカッと笑う。



敬語とタメ口を絶妙に交ぜる必要もなく、変に互いを持ち上げることもしない自然な会話が心地よかった。



「ねぇ〜。楽しすぎるんだけど。私たち、この先もずっと友達でいられるかな」



ほろ酔いの由里子がふとこぼしたその言葉に、まりかが「今度は大丈夫！」と笑ったが、私は即答できなかった。



だって、由里子とは子どもの知育教室が同じというだけ。その習い事もいつまで続けるかわからないし、やめた途端、毎週会うことはなくなる。やめた後に交流があったとしても、どちらかが小学校から私立、どちらかは公立だったとして、今の関係を保っていられるのだろうか。



「愛梨ちゃん？」とまりかに声をかけられ、私は慌てて「もちろん、私だってずっと友達でいたいよ」と答えた。



それは、嘘ではなかったから。



◆



パーティーが終盤に差し掛かった頃、DJブースでは私たちより上の年代の懐メロがかかり、お姉様方が楽しそうに踊り始めた。



「どうする？まだ21時前だけど。由里子はもう一軒、行ける？」とまりかがデザートのアイスを食べながら言い、由里子はスマホを確認して「じゃあ、あと1時間だけ」とその誘いに乗っている。



私は今夜、圭太を預けている自由が丘の実家に帰る予定なので、ホテルの車寄せで解散となった。



ふたりを見送ってからスマホを見ると、母から連絡がきていた。



『圭ちゃんお利口さんで、20時に寝たよ。十番のマンションに帰っていいから、明日迎えにおいで』



― え…いいの…？



圭太に会いたい気持ちもあるが、今夜は母の優しさに甘えることにした。



― 将生に連絡しとこう…。



そう思ったが、私はスマホをバッグにしまった。実家に泊まるはずの私が帰ってきたら、将生がどんな反応をするのかを、見たくなったからだ。



息子がいない部屋にふたりっきりだなんて、産後初めてかもしれない。私は母に『ありがとう。そうする』と返事を打ち、自宅へと歩き始めた。



けやき坂を下り麻布十番商店街に入る。土曜の夜だからだろうか。街には人の気配があって、楽しそうな声があちこちから聞こえる。



その時だった。夫の姿を見つけたのは。



「……うそ」



信じたくない。



でも、あれは…どう見ても、私の夫だ。



私は、無意識に彼らの後を追っていた。ドッドッとうるさく鳴る心臓を手で押さえながら。



ふたりは商店街の脇道に入り、雑居ビルの前で立ち止まった。



「どこに行く気なの…？」



そのビルには、シーシャバーと個室サウナが入っている。どちらも“女連れ”で入っていくには、意味深すぎる場所だった。



― あんな顔、見たことない…。



将生は、女の腰に手を添えながら無邪気に笑っていた。私といるときは、あんな風に笑わないのに。



私はそのまま、とぼとぼと家を目指した。こんなことなら実家に帰ればよかったし、圭太の寝顔を見ながら楽しい余韻に浸りながら眠りたかった、と思いながら。



高鳴った心臓だけが、まだ現実を処理しきれずにいるが、足はちゃんと自宅マンションを目指していた。



鍵を開け中に入ると、やはりそこには将生はいなかった。



真っ暗な部屋に電気をつけて、洗面台の前に立ち、メイクを落とし、気力を振り絞りシャワーを浴びる。



ミラー越しに、泣きはらした顔をした女が映っていた。



「誰これ。ぜんぜん可愛くない…」



ベッドに倒れ込んでも、眠れるわけがなく、脳内で何度も再生されるのは、将生の後ろ姿だった。



電話してみるか、それとも「さっき見かけたよ」とメッセージを送るか。



『愛梨：圭太は明日の朝迎えに行くことになったよ。家に帰って来たけど、将生出掛けたんだね』



そう送るのが精一杯だった。



これを読んだら、慌てて帰ってくるだろうか。それとも…私は考えるのをやめて、目を閉じた。将生からの返信にも気づかずに。



