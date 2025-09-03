【松本好雄オーナーの訃報に追悼】

▼武豊（日本騎手クラブ会長）突然の悲しいお知らせを耳にし、信じられない気持ちです。父の代から公私ともにお世話になり、今年もメイショウタバルで宝塚記念を勝たせていただきました。ご自身も通算2000勝という大偉業を成し遂げられ、これからも競馬の発展のためにますますご活躍いただきたいと思っていただけに悲しみにたえません。これからは松本さんの遺志を継ぎ、微力ながらも競馬の発展のために頑張っていきたいと思っています。天国で父とともに競馬談議をしながら見守っていただければ幸いです。ご冥福をお祈りいたします。

▼武幸四郎師 急なことで気持ちが整理できておらず、悲しさと寂しさでいっぱいです。今は、仕事のことよりも、調教師になってから小倉や中京でよく食事に連れて行ってもらい、優しくしていただいたことばかり思い出します。

▼小島太元調教師 松本オーナーは決して人の悪口を言わない方で、また松本オーナーを悪く言う人もいない、本当の人格者でした。騎手時代、数多くの馬に乗せていただきましたし、私が調教師に転身して厩舎を開業した際には、関東に初めてメイショウの馬を預けていただいた恩も忘れられません。2000勝を達成された後に、電話でお話をさせていただいた際に、言葉はしっかりしていましたが、少し元気がなさそうに感じたので気になっていましたが…。本当に素晴らしい方でした。残念でなりません。

▼本田優師 騎手時代、調教師になってからもお世話になり、思い出はたくさんあります。メイショウハッケイで2000勝を決めた翌日にオーナーと明石で食事をご一緒させていただき、その時にありがとうと言ってくださった。最後にお会いできて良かった。

▼角田晃一師 騎手時代、調教師になってからもお世話になりっぱなしで感謝してもしきれません。ひと言で言い表せない、偉大すぎる方。博識で私も勉強させていただき、思い出は語り尽くせないほどたくさんあります。まだ恩を返せていないし、その気持ちを胸にこれから頑張ります。

▼柴田善臣（02年富士Sメイショウラムセス、21年レパードSメイショウムラクモで重賞V）お世話になったオーナーだし、競馬界に大きく貢献した方。残念です。

▼田中勝春師（08年中山金杯でメイショウレガーロ3着）気さくな方だった。ああいう方がもっと増えればいいなと思っています。

▼松永幹夫師 先日2000勝を達成されて、お話させていただいたばかり。騎手デビューした時からたくさん乗せてくださって勝たせていただき、調教師になってからも本当にお世話になりました。ありがとうございました、という気持ち。ご冥福をお祈りいたします。