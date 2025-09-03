【大雨の影響】鉄道に遅れや運休が発生（3日午前5時10分現在）｟新潟》
3日午前、県内では大雨により鉄道に影響が出ています。
JR東日本によりますといずれも代行輸送は行われないということです。午前5時10分現在の状況です。
◆羽越本線
新津～酒田駅間の上下線で運転を見合わせ
運転再開見込みは立っていません。
◆信越本線
直江津～長岡駅間 始発から昼頃まで遅れや運休が発生。
長岡～新津駅間の上下線 運転を見合わせ。運転再開見込みは立っていません。
◆上越線
長岡～水上駅間 始発から昼頃まで遅れや運休が発生。
◆白新線
新潟～新発田駅間の上下線で運転を見合わせ。運転再開見込みは立っていません。
◆磐越西線
五泉～津川駅間の上下線で運転を見合わせ。運転再開見込みは立っていません。
五泉～新津駅間 始発から昼頃まで遅れや運休が発生。
喜多方～津川駅間 始発から昼頃まで遅れや運休が発生。
◆越後線
出雲崎～新潟駅間 始発から昼頃まで遅れや運休が発生。
◆只見線
小出～只見駅間 始発から昼頃まで遅れや運休が発生。
◆弥彦線
吉田～東三条駅間の上下線で運転を見合わせ。運転再開見込みは立っていません。
弥彦～吉田駅間 始発から昼頃まで遅れや運休が発生。
今後発表される最新の運行情報にご注意ください。
（3日午前5時55分更新）