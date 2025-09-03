Snow Man・目黒蓮、日曜劇場初出演！ 妻夫木聡主演『ザ・ロイヤルファミリー』で物語のカギを握るキーパーソンに
10月スタートする妻夫木聡主演の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の追加キャストとして、Snow Man・目黒蓮の出演が発表された。物語の鍵を握る重要な役どころとされるが、詳細は明かされていない。目黒は日曜劇場初出演。
本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説を実写化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーを届ける。大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じる。
目黒蓮のTBSドラマへの出演は、金曜ドラマ『トリリオンゲーム』（2023年）以来約2年ぶりで、日曜劇場への出演は本作が初となる。また、演出を務める塚原あゆ子とは、映画『わたしの幸せな結婚』（2023年）以来2度目のタッグとなる。
そんな目黒が本作で演じるのは、物語の鍵を握る重要な役どころとされるが、詳細はドラマ本編で解禁となる。今作への出演発表と共に目黒が演じる役のビジュアルが公開されたが、アイドルとしての姿やこれまで出演した作品で演じてきた役では見たことのないビジュアルで、謎が深まる。
目黒は「初めて日曜劇場に出演できることや演出の塚原さんとまたご一緒できるということも、とても嬉しいです。そして、本当に豪華なキャストのみなさんと一緒にお芝居ができるということもすごく幸せなことだなと思いますし、以前お仕事でご一緒したことがあるスタッフの方々もたくさんいるので、心強いチームの中で撮影できることが今からとても楽しみです」と出演の喜びを語った。
役どころについては「僕が演じるのはとても重要な役どころで、もっと役について紹介したいのですが、今はこれ以上言えません（笑）」とだけコメントした。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、TBS系にて10月より毎週日曜21時放送。
※目黒蓮、コメント全文は以下の通り
【目黒蓮 コメント全文】
■コメント
＜目黒蓮＞
初めて日曜劇場に出演できることや演出の塚原さんとまたご一緒できるということも、とても嬉しいです。
そして、本当に豪華なキャストのみなさんと一緒にお芝居ができるということもすごく幸せなことだなと思いますし、以前お仕事でご一緒したことがあるスタッフの方々もたくさんいるので、心強いチームの中で撮影できることが今からとても楽しみです。
僕はそこまで競馬というものを経験してきていないのですが、そんな僕でも脚本を通してすごく興味が湧きましたし、次の展開がとても気になるストーリーだなと思いました。
僕が演じるのはとても重要な役どころで、もっと役について紹介したいのですが、今はこれ以上言えません（笑）。
『ザ・ロイヤルファミリー』は人間と競走馬の20年にわたる熱き壮大な物語になっています。皆さんの１週間の楽しみになるようなドラマが作れるように僕も一生懸命頑張るので、ぜひみなさんご覧ください。
＜プロデュース・加藤章一＞
妻夫木聡さん、佐藤浩市さんと共に、この物語の大きな鍵を握る役どころを目黒蓮さんに演じて頂きます。目黒さんとは映画「わたしの幸せな結婚」、TBS金曜ドラマ・劇場版「トリリオンゲーム」でご一緒し、とても難しいキャラクターを見事に演じて頂きました。今回もとても重要な役柄ですが、目黒さんの繊細なお芝居でこの作品をさらに素敵なものにしていただけると確信しています。目黒さんはじめ、豪華な出演者の皆さんが紡いでいく感動のストーリーにご期待ください。
