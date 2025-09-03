9月3日に最終回を迎えるテレビ朝日系水9ドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』。クランクアップを迎えたトリプル主演の大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒からコメントが到着した。

参考：『大追跡』最終章へ SSBC創設理由、“名波”相葉雅紀配属の経緯など怒涛の事実が明らかに

福田靖が完全オリジナル脚本を手がけた本作は、テレビ朝日水曜21時に10年ぶりに誕生した新作ドラマ。トリプル主演の大森、相葉、松下に加え、佐藤浩市、遠藤憲一、光石研、伊藤淳史らによる軽妙なテンポの会話劇、最先端の技術を駆使して犯人を追い詰めていくストーリー展開で、“現代捜査のキーマン”とも言うべき最先端のプロフェッショナル集団、「SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）」の“別班”「SSBC強行犯係」の活躍を描いてきた。

9月3日放送の第9話でついに最終回を迎える本作。22年前に起きた拳銃強奪事件とホームレス射殺事件に隠されていた、誰も知らなかった真実が明らかに。そして久世官房長官（佐藤浩市）が名波（相葉雅紀）をSSBCに送り込んだ本当の理由も語られる。

元警察官・加茂（螢雪次朗）を撃った容疑者を追う中、ある1人の男を追って単独行動を取った遥（松下奈緒）が、防犯カメラの死角で突如消息不明に。遥が消えた路地の周辺を調べた伊垣（大森南朋）と名波は、人気のない雑居ビルで特殊詐欺グループのアジトを発見します。そしてそこには、遥の持ち物と思われるアクセサリーが。わずかな手掛かりと防犯カメラ映像をもとに、2人は決死の救出に向かうが……。

一方、伯父である久世官房長官からSSBC創設の裏側と、22年前のホームレス射殺事件の真相を知らされた名波は、その事実を伊垣に共有。特殊詐欺グループのリーダー・坂崎龍（板橋駿谷）と、天才ハッカーである弟の蘭（渡邊圭祐）が、過去の未解決事件に深く関わっていることを確信し、SSBCメンバーの協力も得て、行方を追うことに。22年前、久世とその周辺には何が起きていたのか。名波が知らされる衝撃の事実とは。

最終回を前に、トリプル主演の大森、相葉、松下が無事クランクアップ。脚本家の福田、監督の田村直己から花束が渡されると、3人からは次々と笑顔が。大森が「この役（伊垣修二・役）をやって、“俺、刑事モノが好きなんだ”って気づきました。こういう刑事モノを当たり前のように見て過ごしてきて、そのまま大人の役者になったので、あの頃のことをたくさん思い出しましたし、またこの役をやりたいなという気持ちが高まりました」と話すと、相葉も「試行錯誤はしましたが、名波というある種“ミステリアス”な役をやらせていただいたことは貴重な経験になりました。またパワーアップして戻ってきたいです！」と力強く宣言。松下も「のびのびと役を演じさせていただき、皆さんの優しさに本当に救われました。また再会できたらうれしいです！」と笑顔で語り、3人とも灼熱のひと夏を駆け抜けた充実感溢れる表情を見せた。

さらに、脚本を手がけた福田からもコメントが到着した。個性豊かなキャラクターや“名波マウント”、八重樫捜査一課長（遠藤憲一）の記者会見シーンや「はぅ」の名ゼリフなどが視聴者に広く愛された本作。福田は「まさかこんなに話題になるとは思ってもみなかったんです（笑）」と驚きつつ、「これがドラマの面白いところですよね。創り手が意図せず、盛り上がるという現象。今後もし書かせていただく機会があるとしたらそこに縛られすぎないようにしないとな、とも思います（笑）」と語った。また、大森演じる伊垣の「逃げ切れると思うなよ」というセリフが、テレビ朝日・六本木ヒルズSUMMER FES サマフェスアリーナでの『大追跡 夏の大感謝祭』イベントの際に歓声を浴びていたことにも、「本当ですか!? やはり視聴者の皆さんも一緒に創ってくれているような化学反応が面白いですね」と感心。実は苦心していたのは、キャラクター設定よりも、“SSBC”という題材だったことも明かし、「どんなに事件のパターンを考えたとしても、最終的にデジタルエビデンスでSSBCのメンバーが解決に導かないといけないとこのドラマが成立しないといけないので、本当に難しかったです。いくらキャラクターが面白くても犯人側にドラマがあったとしても、それよりなによりデジタルエビデンス…ここにもっていくことが難しかった」と振り返った。

今夜放送の最終回に向けて、「名波がSSBCにきた理由や、久世官房長官のドラマにおける存在理由も分かってきて…ラストに相応しい内容だと僕は思っています。ど派手な内容ではないものの、満足してもらえる展開だと思いますのでぜひ楽しみにしていただきたいです」と見どころを語った福田。「僕としてはまだまだキャラクターを描き切れてないんです。手探りのまま終わった気持ちもちょっとあるので、機会があれば…もっとキャラクターをくっきり際立たせていきたいなと想いはあります。あと…各キャストの皆さまの代表作のようなものになってくれたらうれしいなと思っています」と今後の展開への期待も滲ませた。

