◇セ・リーグ 巨人4―1ヤクルト（2025年9月2日 京セラD）

頼れる先輩がいるからこそ、役割は明確だ。巨人・泉口は言う。「やっぱり後ろが（岡本）和真さんなので、何とか毎打席出塁しようと。僕はボコボコと本塁打を打つようなタイプではないので、まずは出塁というところを頭に入れている」。目の前の打席に集中してきた結果、打率はリーグトップの小園と4毛差の.2967、出塁率は2位・大山を3毛上回る.3594でトップに浮上した。

「数字を気にせずここまでやってきた。ここまできたら自分の信念を貫きたい」。2―1の8回2死一、二塁では、フルカウントから清水のフォークを捉え、右越え2点三塁打。「チャンスで回してもらったので還すことができてよかった」。今季6度目の猛打賞となる3安打目で試合を決め、連敗を止めた。

「心のよりどころは和真さん」と笑う。自主トレをともにし、使うバットは岡本モデル。ゲーム仲間でもある。主砲の離脱中も毎日のように連絡を取り、自宅にも訪問していた。京セラドームでの主催試合に合わせ、前日は大阪で休養日。2人でユニバーサルスタジオジャパンに行き、リフレッシュした。信頼を寄せる先輩の復帰後は61打数24安打、打率・393である。

「チームが勝てるように、貢献できるように頑張ります」。大黒柱とともにチームを引っ張る。（小野寺 大）