¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêÍÕ²íµª¡¢¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ç¥Ô¥ó¥Á
¡ÖÁêËÀ¡×¡¢¡ÖÆÃÁÜ9¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¿åÍË9»þ¡É¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÏÈ¤Ë¡Ö·º»ö7¿Í¡×°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬»ÏÆ°¡£º£ºî¤Ï¡Ú¸½ÂåÁÜºº¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡Û¤Ç¤¢¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎÉô½ð¤Ë½é¤á¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢¡ÚSSBC¡Û¤ÎÃæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡¢»¦¿Í¡¦¶¯Åð¡¦Êü²Ð¤Ê¤É¤Î¶§°ÈÈºá¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÈÁÜºº°ì²Ý¤òÀìÌç¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÊÌÈÉ¡É¡¢¡ÚSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Û¤È¤½¤³¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î³èÌö¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Âç¿¹¡¢ÁêÍÕ¡¢¾¾²¼¤Î¤Û¤«¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡¢¹âÌÚÍºÌé¡ÊHey! Say! JUMP¡¿¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¢ÂÎ©Íü²Ö¡¢´Ý»³Îé¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢ËÜÅÄÂçÊå¡¢Ìð¼Æ½ÓÇî¡¢¿åÅèô¥¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥±¥¤¥¹¥±¡¢µÜÃÏ¿¿»Ë¡¢¸÷ÀÐ¸¦¡¢±óÆ£·û°ì¡¢º´Æ£¹À»Ô¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¡È¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤ÎÃË¡É¤¬¸µ·Ù»¡´±¤Î²ÃÌÐÍººî¡Êê¥Àã¼¡Ï¯¡Ë½Æ·â»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ë¤é¤ß¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤È¤ÏÊÌ¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿ÀÄÌøÍÚ¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¡£¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤½¤ÎÃË¤òÄÉ¤Ã¤¿ÍÚ¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç½±¤ï¤ì¡¢¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ì¼¤ÎÈþÎ¤¤«¤é¡ÖÍÚ¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿°Ë³À½¤Æó¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¤Ï¡¢SSBC¤ÇËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ì¾ÇÈÑÛÂÀÏº¡ÊÁêÍÕ²íµª¡Ë¤È¤È¤â¤ËÍÚ¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÃÏÅÀ¤ØµÞ¹Ô¤¹¤ë¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿ÉÕ¶á¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤â¤Ì¤±¤Î³Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥¸¥È¤é¤·¤Éô²°¤òÈ¯¸«¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤Ç¡¢ÍÚ¤Î»ý¤ÁÊª¤é¤·¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¡Ä¡©
¤½¤Îº¢¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÉÀÖ¤¤¥·¥ã¥Ä¤ÎÃË¡É¡áÊ¼Æ£¹ä»Î¡Ê¼·À¥¸ø¡Ë¤òÏ¢¹Ô¤·¼è¤êÄ´¤Ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÁÜºº°ì²Ý¤Ï¡¢»ö·ïÅöÌëÊ¼Æ£¤Ë¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÍÚ¤¬¡ÖÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¡£SSBC¤¬¸«¤Ä¤±¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤«¤éÌÚÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò±¿¤Ó½Ð¤¹ÃË¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌÚÈ¢¤ÎÃæ¤ËÍÚ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¡£°Ë³À¤ÈÌ¾ÇÈ¤ÏÍÚ¤Îµß½Ð¤Ø¤ÈËÛÁö¤¹¤ë¤¬¡¢È¬½Å³ß²íÉ×ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤À¤±¤Ï°ì¸þ¤Ë»öÂÖ¤¬°û¤ß¹þ¤á¤º¡Ä¡£
°ìÊý¡¢ÇìÉã¤Ç¤¢¤ëµ×À¤½Ó²ðÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤«¤é¡¢SSBC¤òÁÏÀß¤·¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ22Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¼Í»¦»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÊ¹¤¤¤¿Ì¾ÇÈ¤Ï¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ò°Ë³À¤Ë¤â¶¦Í¡£2¿Í¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤Ç¤¢¤ëºäºêÎ¶¡ÊÈÄ¶¶½ÙÃ«¡Ë¤È¤½¤ÎÄï¤ÎºäºêÍö¡ÊÅÏî´·½Í´¡Ë¤¬22Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢SSBC¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Æ¡¢¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ22Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»ö¼Â¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æµ×À¤´±Ë¼Ä¹´±¤¬Ì¾ÇÈ¤òSSBC¤ËÇÛÂ°¤µ¤»¤¿¿¿°Õ¤È¤Ï¡©
¢¡¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×
