９月になり本格的な秋の行楽シーズンを迎えようとしています。



山菜採りなどで山に入る場合に注意しなければいけないのが、クマとの遭遇です。



身を守るためにはどのような準備が必要なのでしょうか。



（長南記者）「買うと１万円を超えるクマ撃退スプレーですが、こちらの店舗では気軽にレンタルできます」



札幌市北区のリサイクルショップです。



２０２５年４月から始めたのは、クマ対策グッズの定番・クマスプレーのレンタル。





買うとなると１本１万円を超えるものが多いクマスプレーですが、こちらの店では１泊２日から１０００円でレンタルすることが可能です。貸出数は４月からの５か月間ですでに３００件。使用した場合の費用は２万円かかりますが、レンタルという手軽さが反響を呼んでいるといいます。（なんでもリサイクルビッグバン釣具館札幌北３２条店 山口茜さん）「備えがあるということを知らない人もいて、クマスプレーを買うと非常に高価ですので、ハードルを下げて備えてもらえたらと始めました」道内では２０２５年、クマに関する警察への通報件数は８月末時点で２６８９件と、過去１０年間で最多のペースになっています。さらには悲惨な事故も相次いでいます。８月、羅臼岳の登山道で２６歳の男性がクマに襲われ死亡。その後の調査で男性のクマスプレーの所持は確認されませんでした。こちらはクマスプレーの使い方を紹介した映像です。有効な射程距離で噴射するなど、正しく使用することも重要です。対策グッズはほかにもー（ジョイフルエーケー屯田店 新酒英暁副店長）「こちらがクマ対策グッズのコーナーになります」この店のクマ対策グッズの売り上げは２０２４年と比べ倍に。なかでも人気なのはー（ジョイフルエーケー屯田店 新酒英暁副店長）「使うときは鳴るんですけど、山に行くまでの移動のときにうるさく音が鳴らないストッパーが付いている鈴が売れている」クマに特化したこんな製品もー猟銃や爆竹などの電子音でクマを近づけない効果が期待できます。（ジョイフルエーケー屯田店 新酒英暁副店長）「役に立つ商品を取り揃えて客のレジャーや安全のために役立ててもらえれば」クマから身を守るために、山に入る時には万全の対策が必要です。

【クマスプレーの正しい使い方】



・クマが射程距離に入るまで待つ（目安は５メートル以内）

・目と鼻を狙う

・出なくなるまで噴射を続ける



いざというときに慌てないように事前に使い方を予習しておくことが重要です。