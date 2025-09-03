立っているだけでお腹も脚も引き締まる！痩せ体質に導く【理想の立ち姿勢】の作り方
「立っているだけなのに、なぜかスタイルがよく見える人」っていますよね。実はその秘密は“立ち方”にあるんです。姿勢が整うと筋肉のバランスが改善され、体幹も自然と働き、痩せやすい状態がつくられます。そこで今回は、ピラティスの基本姿勢として知られる【ニュートラル・ポジション】をベースに、誰でも簡単にできる“理想の立ち姿勢”の作り方を紹介します。
🌼じっとしているだけでも減量効果アリ。今すぐ身につけたい【理想的な座り姿勢】の作り方
痩せ体質に導く“理想の立ち姿勢”の作り方
ピラティスの基本姿勢【ニュートラル・ポジション】は、真横から見て自然なS字カーブを描く立ち姿勢のこと。この姿勢のまま呼吸をするだけで体幹を鍛えることができ、代謝UPにつながります。
▲ひざとつま先の位置をそろえます
（２）軽くひざを曲げて、お尻と太もも裏側をギュッと縮める
（３）恥骨にライトが点いているイメージで、ライトを床に向かって照らす
（４）みぞおちをゆるめて肋骨を自然に閉じて鎖骨を横に開き、頭のてっぺんが天井方向にひっぱられるようなイメージで立つ
▲後頭部、みぞおちの後ろの骨、尾てい骨が一直線にそろって完成です
なお、骨盤が後ろに倒れて背中が丸まってしまったり（下写真左）、骨盤が前に出て反り腰になってしまったり（下写真中央）、首が前に出てしまったり（下写真右）という姿勢だと痩せ効果を期待できません。
地味なことかも知れませんが、立ち姿勢が変わるだけで体幹を自然に鍛えられるようになり、確実に痩せるにつながっていきます。ぜひ参考に、普段の立ち姿勢の改善に取り組んでみてくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞