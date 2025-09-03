嵐の櫻井翔（43）と相葉雅紀（42）が2日、都内で「セブン−イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会」に出席し、グループ愛をにじませた。3日から順次放映される新テレビCMで宇宙人に扮（ふん）した2人が、女優の天海祐希（58）演じるセブン−イレブンのオーナーと出会い、コンビニで働きながら成長する姿が描かれる。

2人そろってのCM出演は約2年ぶり。撮影現場は終始和気あいあいとした雰囲気で、そのお供は嵐の楽曲群。撮影の合間に嵐の曲をかけ、耳慣れたメロディーに2人のテンションも上昇。気分を上げて撮影に臨んだという。櫻井は「宣伝じゃないんですけど、『ウラ嵐マニア』っていうカップリング曲が集まったアルバムがあって、それを2人で1曲ずつ聞きながら。思い出を語ってました」と回想。相葉も「『こんな曲あったっけ？』って。一緒に嵐の曲を聴くと楽しいね」「5人だとちょっと申し訳なくて（曲を）かけられないんですけど、翔ちゃんと2人ならまあいいかと思って（笑い）」と気の置けない関係性をのぞかせた。

嵐は今年5月、来春に開催するコンサートツアーに向けて再始動。同ツアー終了をもって活動終了を発表しており、2人はこれまでの思い出と残る時間の尊さをかみしめているようだった。