運転免許証を更新

プロ野球・西武などで活躍したGG佐藤氏が1日、自身のXで運転免許証を更新したことを報告。写真に映りこんでいるド派手なアイテムに、ファンも驚きを隠せなかった。

今年4月に「G.G.佐藤」から改名したGG佐藤氏。1日に更新したXに「無事に免許更新できました」とつづって、28年9月9日まで有効な新たな運転免許証の写真を添えた。

すまし顔の写真だったが、西武のユニホームと見られる服に、首からは西武ファンおなじみのビッグチェーンネックレスとみられるアイテムをかけていた。気づいたファンからは様々な声が上がった。

「コレ最高 元気出た コレありなのね」

「やっぱ最高だわあなたwwwww」

「ユニにクソデカネックレス」

「待ってそれッ許されるの！？」

「あのでかいネックレスをつけても、免許更新出来るんですね」

「写真持ち込んだのか、警察で撮ったのか、どちらなのか気になる」

「初めて本名知った」

また、免許証の有効期間が3年、帯が水色だったことから、「免許の帯までわざわざライオンズカラー」「青か。どこかでエラーしたんだな」「情報量多いな」などのコメントも寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）