定年後のスローライフは、多くの人が描く夢の1つです。しかし、その夢を実現するために大きな一歩を踏み出したものの、計画通りにはいかない厳しい現実も。誰もが思い描く理想の暮らしを手に入れたはずの男性が、なぜ「笑えない結末」を迎えてしまったのでしょうか。

長年の夢だった「スローライフ」の実現

「定年を迎えたら、ごみごみとした都会は離れる――長年の夢でした」

鈴木誠一さん（61歳・仮名）。大学進学を機に上京。就職は東京か地元かで悩みましたが、大手企業への就職を機に、しばらく東京にいることを決意しました。ところが、30代を前に地元に帰るつもりだったといいます。しかし、結婚した智子さんは東京近郊の出身で、子どもが生まれても夫婦共働きを希望。そうなると、親世代（祖父母）の協力は欠かせません。義実家の近くで居を構え、仕事と子育てを両立させる日々を送りました。

「家を買うという話が出たこともありますが、家を買ってしまうとますます東京から離れられなくなる――マイホーム購入を熱望する妻への私なりの最後の抵抗でした」

都内のオフィス街、窓のない会議室で延々と続く会議。鳴りやまない電話、日に日に積み重なる書類の山……そんな喧騒から解放されて自由になる日々をずっと思い描いてきたんです。

そして60歳定年が眼前に見えてくる、50代半ば。誠一さんは智子さんに、定年を迎えたら東京を離れたい、田舎で暮らしたい、と伝えました。

「妻は難色を示していました。便利な都会育ちですから。ただ、私の熱心な説得に根負けして、妻も『定年を迎えた後であれば』と、承諾してくれたんです」

誠一さんが定年を迎えた1年後、妻の智子さんも定年を迎え、念願の田舎暮らしをスタートさせた鈴木さん夫婦。誠一さんの地元のさらに郊外に300坪の土地を購入し、こだわりの注文住宅を建てました。1坪＝数千円だという田舎。土地代と戸建ての建築費を合わせても、誠一さんの定年退職金2,000万円で（わずかではありますが）お釣りがくるほどでした。

こうして、都会の喧騒から離れたスローライフがスタート。日の出とともに起き、テレビのゴールデンタイム帯には就寝。家の畑で採れた野菜が食卓を彩る、何とも健康的な食事。所帯を持った子どもたちは、お盆と正月に孫たちを連れて遊びに来てくれる――退職金2,000万円をはたいて手に入れた田舎暮らしは、まさに理想通りでした。

しかし、田舎暮らしを始めてから1年。誠一さんの姿は東京にあります。なぜなのでしょうか？

理想と現実のギャップ…妻の心に忍び寄る影

元々、地方出身の誠一さんにとって、田舎暮らしは望郷を誘う、心地のいいものでした。一方で東京生まれ、東京育ちの智子さんにとって、田舎暮らしは苦痛でしかなかったのです。

最寄りの店まで車で20分。しかも品ぞろえを期待できない地元の商店で、大手コンビニまではさらに車を20分走らせないといけません。畑仕事は大嫌いな虫との格闘。しかも知り合いはおらず、毎日が孤独との戦いでした。そんな智子さん、田舎暮らしのストレスでしょうか、心療内科で軽いうつ症状と診断され、これ以上田舎暮らしは続けることはできないと断念することになったのです。スローライフ開始から、わずか1年のことでした。

株式会社クランピーリアルエステートが行った調査によると、77％の人が移住に満足している一方で、移住をやめた人の7割が3年以内で早期離脱しています。また地方移住した36.6％が「移住先で孤独を感じたことがある」と回答しました。さらに地方移住を辞めた人のその理由を聞いたところ、最多は「生活環境の変化に適応できなかった」の12.7％。「買い物が不便だった」、「交通手段が限られており、移動が不便だった」（ともに11.7％）と続きました。やはり田舎暮らしのネックとなるのは不便さ。それを上回る魅力があったとしても、すべての人が魅力と感じるかは別問題。智子さんにとって田舎暮らしの不便さは大きなストレスであり、克服することのできない大きな壁です。

都会のストレスから解放されたいと、地方への移住が注目されていますが、都会との接点を完全に断ち切ることが逆にストレスを生むことも珍しくありません。「環境がいい」というものの、結局は、合うか合わないかは人それぞれです。

「妻に私の田舎暮らしの夢につき合わせてしまい、本当に申し訳ないことをした。お互いが心地いいところで、ゆったりとした老後を過ごすことができたらと考えています」

［参考資料］

株式会社クランピーリアルエステート『【地方移住】やめた人の7割が3年以内で離脱！地方移住成功の秘訣とは？』