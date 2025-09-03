先発投手として50本塁打なら史上初　大谷翔平の偉業が「現実味を帯びてきた」　米放送局が熱視線

大谷は今季、53本ペースで本塁打を放っている(C)Getty Images

9月に入りMLBレギュラーシーズンではタイトル争いも大詰めだ。中でも、両リーグのホームラン王争いは今季も、ハイレベルな数字が並びファンを熱狂させている。残りの1か月を迎え、し烈なタイトル争いを繰り広げるスラッガーたちの注目度は増すばかりだ。

米スポーツ専門放送局『FOX SPORTS』が現地時間9月1日、両リーグの本塁打ランキングの特集記事を配信。上位を争う各打者の8月終了時点での本塁打数や、今後、達成が見込まれる各種記録にフォーカスしている。

ア・リーグでは50本でトップを走るマリナーズのカル・ローリーに対し、リーグ記録の63本到達への期待を寄せており、「ヤンキースが1920年以来独占してきたア・リーグ本塁打記録をマリナーズが奪うことになる」などと綴っている。

またナ・リーグでも、ここまで49本とハイペースで本塁打を量産しランキングトップを行くフィリーズのシュワバーの今後を見通し、「もし58本に届けば、ライアン・ハワード（2006年）のフィリーズ球団記録に並ぶ」と説明。残りの試合での快挙達成もあり得ると主張する。

さらに、シュワバーを4本差で追うドジャースの大谷翔平にも同メディアは関心を寄せる。8月の本塁打は現地時間24日に行われた対パドレス今季最終戦での45号が最後となった大谷。約1週間、当たりが止まりシュワバーとの差が広がりつつある中でも、同メディアは、「依然として50本超えのペースにあり、十分特筆すべき数字だ」と称賛。